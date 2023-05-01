Это было колоссальным удовольствием! – Эльчин Азизов об участии в российском шоу "Маска" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ завершился четвертый сезон популярного шоу "Маска", сообщает Trend Life.

Солист Большого театра России, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов, скрывавшийся под маской "Мандрила", дошел до финала и занял четвертое место.

"Вот и закончилось это увлекательное путешествие! Почти полгода кропотливой работы… Хотя назвать это "работой" язык не поворачивается! Это было колоссальным удовольствием! От всей души хочу поблагодарить шоу "Маска", ВАЙТ Медиа и телеканал НТВ! Юля Сумачёва, Тимур Вайнштейн, благодарю вас за приглашение и незабываемые эмоции! Уникальное шоу делают уникальные люди! Большое спасибо всей команде шоу "Маска"! Творить вместе с настоящими профессионалами абсолютное наслаждение!", - написал народный артист Азербайджана на своей странице в Instagram.

Эльчин Азизов также выразил признательность членам жюри шоу за теплые слова в его адрес.

"Мои дорогие члены жюри, благодарю вас за каждое тёплое слово, сказанное в адрес моей замечательной маски и меня лично! И, конечно же, хочу поблагодарить всех зрителей, полюбивших Мандрила! Ваша любовь для меня самая большая награда!", - добавил он.

Российский проект "Маска" - музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата Masked Singer. На сцене проекта разные знаменитости (певцы, актёры, юмористы, спортсмены и другие) выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы.

Напомним, что победителем второго сезона шоу стал популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли), который выступал в костюме "Крокодила". А под маской "Ламы" скрывался народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов. Он занял второе место во втором сезоне шоу.