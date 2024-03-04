Столица Азербайджана привлекает богатой историей, архитектурой, культурой - историк моды Александр Васильев анонсировал визит в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский историк моды, искусствовед, коллекционер Александр Васильев вновь приедет в Баку. Как передает Trend Life, на своей странице в Instagram Александр Васильев сообщил, что 2-8 мая он проведет экскурсию по столице Азербайджана.

"Столица Азербайджана привлекает нас своей богатой историей, архитектурой, культурой и, конечно же, незабываемой кухней", - отмечает Васильев.

Напомним, что в феврале 2017 года Александр Васильев в рамках своего проекта "Выездная школа" находился с визитом в Баку. Программа "Выездной школы" включала ежедневные экскурсии с Александром Васильевым – это ознакомление с достопримечательностями города, посещение музеев, театров, исторических и памятных мест.

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