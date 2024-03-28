Неожиданная реальность, или романтическая драма в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Эксклюзивно в сети кинотеатров CineMastercard с 29 марта пройдет показ турецкой романтической драмы "Güneşi söndürmem gerek", сообщает Trend Life. Режиссер фильма - Ханде Туркел.

В главных ролях - Серра Арытюрк, Самет Каан Куюджу и Гюрберк Полат. Возрастное ограничение фильма - 16+.

Сюжет фильма: Умут - молодая девушка, живущая жизнью, которая могла бы быть для нее идеальной. Но все переворачивается с ног на голову, когда она теряет Аныла - возлюбленного, который является самым ценным в ее жизни. Сломленная Умут осознает, что ей трудно продолжать свою жизнь с того места, где она остановилась. Но вскоре она сталкивается с неожиданной реальностью, с которой вынуждена будет смириться.

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