Впервые в Баку будет представлено грандиозное цирковое шоу из Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 8 марта на манеже Circus Sea Breeze выступит самая титулованная цирковая династия Европы – семья Тоньи. Их история насчитывает более 150 лет, а уникальные шоу покорили миллионы зрителей по всему миру. Теперь этот грандиозный спектакль впервые пройдет в нашей стране, сообщили Trend Life организаторы

Зрителей ждет захватывающее представление, где на манеже выступят бенгальские, золотые и белые тигры, виртуозные акробаты, исполняющие головокружительные трюки, канатоходцы, демонстрирующие невероятное мастерство. Также это "Колесо смерти", аттракцион со стрелами, итальянский клоун, профессиональные танцоры, великолепная вокалистка и многое другое.

Более 2 часов грандиозного циркового шоу с лучшими артистами мира не оставят равнодушным ни одного зрителя!

Мероприятие организовано обладателем премии "Цирковой Оскар" Аллахверди Исрафиловым, который, следуя своей традиции, посвятит первый день шоу детям, оставшимся без родительской опеки, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны.

Бесплатный транспорт для зрителей! Для удобства гостей будет работать бесплатный автобус от станции метро "Кёроглу" до Circus Sea Breeze и обратно.

Билеты уже в продаже в городских кассах и на https://iticket.az/events/circus/italian-circus-flavio-and-daniele-togni

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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