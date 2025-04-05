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Мировое интерактивное иллюзионное шоу "Мой волшебный мир" впервые в Баку

Интересное Материалы 5 апреля 2025 12:56 (UTC +04:00)
Мировое интерактивное иллюзионное шоу "Мой волшебный мир" впервые в Баку

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку! Только 25 мая на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра состоится зрелищное, интерактивное иллюзионное шоу мирового уровня "Мой волшебный мир", сообщаетTrend Life.

Вас ждёт представление с известным иллюзионистом Азербайджана Тофигом Искендерли, чье иллюзионное шоу получило признание во многих странах мира.

В течение всего шоу вы увидите необычные иллюзионные номера, будете удивляться, веселиться и станете непосредственными участниками шоу. Самые активные зрители получат специальные призы.

Приглашаем вас в загадочный и волшебный мир всей семьёй.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте iticket.az

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.

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