Каждый день – с кровати и на шпагат! Кремлевская звезда азербайджанского танцора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов, главный тренер Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara» и Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance» Фарид Казаков рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своей победе на фестивале «Кремлевские звезды», философии воспитания юных танцоров, важности мечты в балетном искусстве.

- Что значит для вас победа на конкурсе «Кремлевские звезды» в Москве, где вы получили Гран-при?

- Очень много! Я очень устал в тот день: мое выступление закрывало программу, а до этого с моим коллективом мы показали 22 номера. Конечно, в таких условиях выступать тяжело, я был готов к чему угодно – и все же, когда объявили результаты, я испытал огромную радость.

- Как вы готовили номер «Со временем все проходит», что подтолкнуло вас к этой идее?

- Я по натуре лирик, очень люблю такие образы. И вот мне очень понравилась музыка Лео Ферре, потрясающего французского пианиста и композитора. Но поставить на нее танец оказалось очень сложно: я долго подбирал хореографический текст, работал над этим с утра до вечера, и потом еще работал над танцем. Я очень счастлив, что и жюри, и зрителям понравилось то, что у меня получилось, и они высоко оценили мой танец.

- Что связывает вас с Россией, есть ли у вас здесь родные, учителя?

- У меня здесь живет сестра, тетя и дядя. Здесь моя работа – я уже три года как главный тренер Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara». Здесь я учусь – благодаря Российскому культурно-информационному центру в Баку.

Я закончил Бакинскую академию хореографии, я артист балета – и по идее, с таким образованием все идут работать именно в театр. Я некоторое время поработал именно в театре, был главным тренером в Азербайджанской школе гимнастики и танца, получил даже приглашение в Московский пластический театр и долго думал о том, стоит ли мне уезжать из Баку. И тут получил предложение от РИКЦ, в котором речь шла и о работе, и об образовании. Так я перебрался в Москву.

- Скучаете по Баку?

- Очень скучаю! Это ведь мой дом, моя родина, которую я люблю.

- Программа, которую «SanSara» представила накануне Международного дня танца в подмосковном Чехове, называется «Следуй за мечтой». Откуда такое название?

- Оно напрямую отражает суть нашей философии. Обычно в академию танца и гимнастики берут детей, что называется, с данными. Чтобы подъем стопы был правильный, чувство ритма, чтобы стройные. А мы – берем всех. В свое время у меня, например, не было никаких данных, меня взяли в учебу только из-за внешних особенностей, манеры поведения, из-за того, что я был ярким. И то потом многие мои педагоги говорили мне: «Танцор балета должен быть незаметным, пока он не наденет костюм, не наложит грим и не выйдет на сцену. Вот там можно раскрываться!». Я так не думаю. Я считаю, что артист – он всегда артист. И чаще всего остаются в профессии не те, кого щедро одарила природа – а те, у кого были любовь к танцу и стремление. И вот поэтому у меня такая философия – брать можно всех, кто хочет заниматься. На первом занятии смотришь – полненькие, координации нет… Думаешь – Господи, что ж делать-то! А через год они прекрасны. Мои дети очень сильные: мы выступаем на международных конкурсах, получаем призы, нас любит публика. И вот эта программа «Следуй за мечтой» – как раз квинтэссенция нашей работы. Если ты действительно чего-то хочешь – преград нет.

- Получается, ваш опыт во многом служит примером для ваших учеников?

- Конечно. Обычно как: начинаешь преподавать и перестаешь танцевать. Но если бросить танцевать, то быстро потеряешь форму. Танец – это ведь очень трудно. Только кажется, что человек легко по сцене порхает. Танец – это огромная работа, боль, травмы, это давление возраста, когда тело уже не так пластично. Поэтому я танцевать не бросаю и каждый день вот прямо – с кровати и на шпагат! А дети видят во мне пример: раз я могу, они тоже смогут. Год назад участники нашей программы начали заниматься – а сейчас они выступают на больших концертах, они участвуют в международных конкурсах. И моя задача - давать им все возможности раскрыться, проявить себя как личность.

- А азербайджанские дети у вас в группе есть?

- Есть, да. Они из семей, которые давно здесь живут – но они говорят на азербайджанском, и поэтому мы с удовольствием на родном языке общаемся.

- Когда вы работаете над танцем или большой программой, есть у вас какие-то мысли относительно того, чтобы показать российским зрителям культуру Азербайджана?

- Знаете, я обожаю ломать стереотипы. В представлении большинства людей Азербайджан связан с народными танцами, а ведь первое хореографическое училище на Востоке было открыто в Азербайджане! И первая балерина Азербайджана Гамэр Алмасзаде училась именно там. Многие просто не знают, как богата балетная культура Азербайджана, какую потрясающую музыку написали наши композиторы, какая у нас прекрасная школа. В Московском институте культуры я учусь постановке танца, и вот я ставил там танец на музыку балетов Гара Гараева «Тропою грома» и «Семь красавиц». И оказалось, что мало кто знал эту музыку даже на факультете! Так что я, как могу, пропагандирую наше искусство, показываю его людям. Два года назад в Сочи на Фестивале молодежи и студентов я ставил номер «Азербайджан» на знаменитую песню Муслима Магомаева, танцевал с флагом моей страны – это была большая ответственность и честь. У меня были потрясающие учителя в Баку, они передали мне свое мастерство – а теперь я передаю его дальше своим ученикам, я показываю зрителям, как богата культура Азербайджана. Я считаю, это очень важно для дружбы между нашими народами. Кстати, в прошлом году в октябре мы с ребятами давали большой отчетный концерт: нашему коллективу исполнился год. Мы посвятили этот концерт дружбе между Россией и Азербайджаном.

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