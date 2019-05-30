Если бы у вас было только 6 слов, чтобы описать Азербайджан ... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Современный Баку и Баку 60-х, азербайджанское искусство в Москве и 6 слов об Азербайджане... Владислав Флярковский – известный журналист телеведущий, обозреватель телеканала «Культура», ответил на вопросы журналиста межпарламентской группы дружбы Россия Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

- Вы в детстве жили в Баку. Каким вы его помните?

- Таким, каким помнит свой родной город любой человек – как лучший город на Земле. Но при этом я, в отличие от «любого», до сих пор считаю Баку 60-х прекраснейшим местом на свете. Я помню очень хорошо то, что в Баку всегда царила атмосфера какого-то необъяснимого единения. Необъяснимого, потому что город населяли почти поровну представители нескольких национальностей. Что-то вроде студенческого общежития – вот что такое для меня Баку моего детства. Именно студенческого, потому что молодостью пахло всё вокруг – парки, кафе, площади с фонтанами и, разумеется, моя школа номер 212 в Наримановском районе. Многогранный, многоликий город.

- А современный Баку? Когда приезжаете теперь - как на недавнюю встречу в начале мая – каким он вам видится? Что вы цените в нем больше всего?

- Баку был идеальным местом и для прогулок, и для труда. И меня радует в сегодняшнем Баку и я очень ценю в нём то, что город остался тем чудесным пространством, в котором людям может быть приятно вместе: вместе жить, вместе бродить, вместе сидеть у фонтанов. К тому же это пространство заметно облагорожено. Я приезжаю в Баку раз в два-три года, и замечаю, как город всё больше и больше прихорашивается.

- Какие впечатления оставила у вас встреча в Бакинском книжном центре? Понравилась ли сама площадка?

- О, Книжный центр – это что-то невероятное! Когда я шёл туда, я был готов увидеть довольно стандартное унылое культурное учреждение в самом казённом смысле этого слова, нечто подобное большой публичной библиотеке, такой, какие мы знали и прежде - и такие нужны сегодня тоже, и это было бы нормально. Но вместо этого я увидел сложно устроенный и превосходно оформленный культурный кластер, как теперь говорят. Создатели этого центра, дизайнеры, которых они подключили, добились того, что это пространство может обеспечить душевный и интеллектуальный комфорт любому человеку, специально или случайно зашедшему сюда, даже если его вовсе не интересует литература как таковая, книги как таковые. А сами книги подаются так, что их, как на базаре, хочется непременно взять и попробовать.

- В России, в Москве в частности, сейчас велик интерес к искусству Азербайджана, к языку. Вы сами часто бываете на таких мероприятиях - на выставках, концертах? Запомнилось ли вам что-то за последнее время?

- К сожалению, часто не бываю, не получается. Моя работа на телеканале «Культура» ограничивает мой выбор: обычно удаётся бывать только на наиболее крупных событиях в мире культуры. И вот, например, относительно недавняя выставка произведений азербайджанских художников «Созвездие Апшерона» в Государственной Третьяковской галерее произвела на меня сильное впечатление. Как и персональная выставка работ Таира Теймуровича Салахова там же в Третьяковке, в историческом здании в Лаврушинском переулке Москвы.

- Азербайджан - это страна, где в мире живут представители разных конфессий, разных народов. Как вы думаете, в чем тут секрет?

- Это трудный вопрос. Вообще мирно живут рядом только те народы, которым нечего делить. Я три года в середине 90-х жил и работал на Ближнем Востоке, в Израиле, работал на палестинских территориях, и я знаю, о чем говорю. Но однозначного ответа на такой вопрос у меня все равно нет. Достаток и благосостояние для всех – это, наверное, лучшее, что может обеспечить мирное сосуществование народов и отдельных людей, это то, что может избавить их от взаимных притязаний, которые очень быстро перерастают в открытую вражду. Рост благосостояния? Может в этом ответ?

- Если бы у вас было только 6 слов, чтобы описать Азербайджан, чтобы это были за слова?

- Молодость. Ветер. Пламя. Мугам. Кипарис. Айва.

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