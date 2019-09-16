Под парусами надежды с азербайджанским цветком в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С каждым годом всё больше талантливых молодых исполнителей из Азербайджана участвуют в различных фестивалях и конкурсах в России. Этим летом участница бакинского танцевального коллектива Simurq Айлин Махмудова достойно представила Азербайджан на российской танцевальной сцене, заняв второе место на фестивале «Паруса надежды» в Санкт-Петербурге и став одной из пяти финалисток, принявших участие в гала-концерте конкурса. В разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева хореограф ансамбля Русудан Алиева-Кавиладзе рассказала о важности фестивального общения для ребят России и Азербайджана, об удачном выступлении подопечной и о творческих планах коллектива.

– Русудан ханум, пожалуйста, расскажите о танце, с которым Айлин выступила в Санкт-Петербурге. Что именно привлекло в нем зрителей и жюри?

– Айлин исполняла азербайджанский народно-стилизованный танец «Аг Чичяк», который символизирует белый цветок. Многие наши танцы, особенно старинные, носят название наиболее любимых в народе животных или цветов. Оценивание происходило по всем критериям танцевального номера. Это, прежде всего, техника, в которую входит правильное исполнение движений, соответствие номера возрасту исполнителя, его музыкальность. Оценивалась композиция танца, имидж танцора, даже качество фонограммы. Очень большое внимание было уделено костюмам участников, всё должно было соответствовать единому образу: и причёска, и украшения, и туфли. Также важны были артистичность, мимика, контакт со зрителем, наличие поклона и красивый уход со сцены. Это достаточно серьёзные требования серьёзного конкурса. Танец Айлин очень понравился зрителям, а судьи оценили его справедливо и объективно, высказали полезные замечания, которые были взяты на заметку.

– Нельзя не обратить внимания на прекрасный костюм Айлин в национальном стиле. Кто готовит костюмы для коллектива?

– Дизайн костюмов я обычно придумываю сама, а шьют их наши постоянные мастера, профессионалы своего дела Халида ханум и Юлия ханум. Бывает, что-то мы придумываем вместе. Это по-настоящему творческая работа – азербайджанские народные костюмы очень разнообразны, в них много ручной работы бисером, вышивки и орнамента. Пока у нас не так много костюмов, так как наш коллектив ещё молод, но мы работаем в этом направлении.

– Насколько известно, Айлин Махмудова занимается танцами в свободное время, и, тем не менее, сумела победить на конкурсе даже учащихся хореографических училищ…

– Да, танцевальный опыт у Айлин немалый, учитывая её юный возраст. Первое знакомство с танцами у неё состоялось в 4 года, затем был большой перерыв, и вот теперь, с 11 лет и до сих пор, уже пятый год она непрерывно занимается танцами. В Баку Айлин с нашим коллективом не раз занимали первые места на различных конкурсах.

– Работать с детьми и молодёжью, ставить им танцевальные композиции сложнее, чем взрослым, или всё зависит от конкретного танцора?

– У каждой возрастной категории танцоров свои плюсы и минусы. Конечно, многое зависит от самого исполнителя, а педагогу самое важное – понять его потенциал. Работа с детьми для меня особое дело, я обожаю их. Это отдельный мир, добрый и настоящий. Дети – это мотор, который постоянно стимулирует тебя и двигает вперёд, как бы ты ни устал, они заряжают энергией.

– Фестиваль «Паруса надежды» приглашал именно исполнителей и коллективы, представляющие особенности национальных культур. Как вам кажется, насколько азербайджанская культура интересна зрителям в России, что роднит азербайджанскую и русскую культуры?

– Азербайджан и Россию роднит долгая общая история, которая последние 20 лет была мало известна новому поколению россиян. Благодаря таким детским и юношескими фестивалям и конкурсам нас стали снова узнавать, тепло принимать наши коллективы. Всё больше и больше конкурсантов из Азербайджана участвуют в различных фестивалях по всей России.

– В чём, на ваш взгляд, заключается важность участия азербайджанских танцевальных коллективов, особенно детских, в фестивалях и конкурсах в России?

– Очень важно, что именно новые поколения имеют уникальную возможность представлять нашу страну в России. Это, без сомнения, сближает наши страны. Мы лучше узнаём друга и наши культуры, появляются новые знакомства и возможности.

– Было ли у вас с ребятами время осмотреть красоты культурной столицы России? Что запомнилось больше всего?

– Санкт-Петербург – это потрясающий, поистине столичный город, мы очень его любим. Сложно выбрать, что понравилось и запомнилось больше всего, но, пожалуй, для Айлин это всё-таки был Эрмитаж – он покорил её сразу! Так как Айлин берёт уроки графики, для неё тема изобразительного искусства занимает особое место.

– Simurq – ещё довольно молодой танцевальный коллектив, но на его счету уже есть победы в различных творческих конкурсах. Доводилось ли его участникам раньше выступать в России?

– Это было наше первое выступление в России, и оно оказалось очень успешным. Для меня как для хореографа это важный опыт – жюри было очень профессиональным и серьёзным. Председателем жюри был солист ансамбля И. Моисеева, заслуженный артист России В. Озерянский.

– А какие вообще ближайшие творческие планы у вас, коллектива и юной победительницы Айлин Махмудовой? Успех в Санкт-Петербурге вас вдохновил?

– Конечно, успех в Санкт-Петербурге вдохновил нас всех! Обновил и зарядил новыми силами, идеями. Айлин планирует в ближайшее время снова выступить соло на фестивале «Петровский Парадиз» в Санкт-Петербурге. А вместе с коллективом мы будем готовиться к новому конкурсу в Баку, который состоится в октябре. У меня много планов на этот год и, общими усилиями с детьми, думаю, мы всё одолеем.

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