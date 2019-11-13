С саксофоном по центру Баку при +24 и с хорошим аппетитом (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский саксофонист Андрей Константинов, который в прошлом году занял на конкурсе молодых джазовых исполнителей «I am jazzman!» Бакинского международного джаз-фестиваля второе место, а в этом - был признан лучшим инструменталистом, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о том, чем ему нравится Баку, о совместном выступлении с бакинским джазовым трио и дальнейших творческих планах.

– Андрей, поздравляем вас с победой в конкурсе молодых джазовых исполнителей в Баку. Пожалуйста, расскажите, что побудило вас принять участие в этом конкурсе в прошлом году и теперь?

– В первый раз я поехал на конкурс потому, что мне хотелось увидеть Азербайджан и Баку. Интересен мне был и сам конкурс – о нём отзывались как о международном и статусном. Мне всё очень понравилось: и организация конкурса, и как нас принимали. Повторно участвовать в конкурсе я сначала не собирался, на этот раз меня пригласили поучаствовать в Бакинском джазовом фестивале. Но когда я туда приехал, как-то спонтанно решил принять участие и в конкурсе. Изменилось с прошлого раза, пожалуй, только моё отношение к музыке. В прошлом году я относился к конкурсу как к соревнованию, хотел победить. А в этот раз мне просто хотелось выйти и хорошо сыграть. Возможно, это и помогло мне выиграть.

– Кто был в жюри конкурса, запомнились ли вам какие-то слова, которыми они характеризовали ваше выступление?

– Состав жюри был довольно обширный, и все отзывались о моей игре очень хорошо. Директор оргкомитета конкурса Рауф Алиев выделил меня ещё в прошлом году, рад был видеть и в этот раз. А самым приятным для меня было, когда ко мне подошёл художественный руководитель Бакинского фестиваля Раин Султанов и сказал, что я очень сильно вырос за год в исполнительском мастерстве. Это было для меня очень важно – значит, прошедший год я не потратил зря.

– В рамках Бакинского джазового фестиваля состоялось ваше выступление с трио пианиста Эльбея Мамедзаде. Расскажите, пожалуйста, об этом творческом сотрудничестве.

– Я был в коллективе Эльбея Мамедзаде приглашённым гостем – мы выступали квартетом. Мне заранее выслали программу, а когда я приехал, у нас было несколько дней на совместные репетиции. Выступали мы с программой Эльбея: там были его аранжировки и авторская музыка. Мне было очень интересно, потому что программа оказалась пронизана восточными мотивами, я многому научился: узнал, что такое мугам, начал изучение национальных ладов Азербайджана. Мне очень нравится такая музыка. Азербайджан славится своими пианистами, ещё мой папа ставил мне записи Вагифа Мустафазаде, а в плеере у меня всегда была Азиза Мустафазаде с её «Dance of Fire». Я очень хорошо знаю эту музыку, и мне очень понравилось её играть.

– Как вас встретила бакинская публика?

– Просто замечательно! Мы выступали с интересной авторской программой и хорошо подготовились – концерт получился очень удачный. Было много зрителей, которые очень тепло нас принимали, были очень хорошие отзывы. Люди подходили ко мне и говорили: «Ты играешь нашу музыку, как будто живёшь здесь». Это было очень приятно слышать – значит, я сумел погрузиться в музыку, прочувствовать её. С этой же программой у нас было ещё несколько выступлений на других джазовых площадках, помимо фестиваля. Мне очень нравится играть в Баку.

– А если говорить об общей атмосфере Бакинского фестиваля?

– Атмосфера была очень позитивная и творческая. Бакинский джазовый фестиваль – это не только концерты и конкурс, но и выставки, фильмы, мастер-классы, джем-сессии. Концертов было очень много, причём самой разной музыки – от традиционного джаза до, практически, прогрессив-рока. Я был занят репетициями и выступлениями, но всё же сходил на ряд концертов и принял участие в некоторых джем-сессиях.

– Кто из азербайджанских коллег-джазменов вам в творческом плане особенно понравился на этих концертах? С кем вам было бы интересно посотрудничать?

– Мне очень понравилось выступление пианиста Афгана Расула. Я сидел в зале на его концерте, и у меня было ощущение, что я слушаю пластинку с хорошей акустикой, это было очень здорово. В филигранности его игры слышно и классическую, и джазовую школу. Мы с Афганом познакомились, пообщались, подружились, даже поиграли вместе на джемах. И, конечно, Эльбей Мамедзаде, с которым мы играли, – очень талантливый и техничный музыкант, у него интересный композиторский подход. А ещё он очень хороший человек, с ним приятно работать, и я с удовольствием поиграю с ним снова.

– Было ли у вас в Баку свободное время в какой-то из ваших приездов? Удалось ли погулять по городу, и какое впечатление он на вас произвёл?

– Ещё в прошлый раз я отметил, какой Баку замечательный город – впечатляет своей красотой, ухоженностью. Мне очень нравится Старый город – как только выдавалось свободное время – я сразу отправлялся туда, гулял по улочкам и набережной. Репетиции у нас тоже были в Старом городе, в джаз-клубе «Moon Blue», так что в результате я обошёл пешком весь центр Баку. Очень порадовала и погода: на Бакинский фестиваль я прилетел с форума в Кемерово, где было –10, а в Баку оказалось +24. А ещё в Азербайджане невероятно вкусная национальная кухня. Ребята свозили меня в небольшой местный ресторанчик, не слишком приметный снаружи, но там было несравненно вкусно. Так что потом я сказал им: «Поехали ещё раз в тот ресторан!». Так и в Баку мне хочется возвращаться снова и снова.

– И когда вас снова увидит бакинская публика?

– В Баку ребята предлагали мне поработать в декабре, надеюсь, всё получится. А ещё меня уже пригласили другие молодые азербайджанские музыканты поучаствовать в совместном проекте – возможно, удасться побывать на джаз-фестивале в Баку и в третий раз. Я буду использовать любую возможность вернуться в Баку – мне нравится город, его атмосфера, музыканты, публика. Как только меня пригласят на любой концерт – я с удовольствием поеду.

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