Я тоже не верил… Заразившийся коронавирусом азербайджанский актер и режиссер обратился к общественности

БАКУ /Trend Life/ - Заразившийся коронавирусом азербайджанский актер театра и кино, главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев посредством Trend Life обратился к общественности.

"Миллионы во всем мире зараженных и тысячи смертей. И в Азербайджане после послабления карантина стало увеличиваться число зараженных, есть жертвы. Это очень тяжелая и смертельная болезнь, которую очень легко подхватить, но трудно лечить, потому что нет вакцины! И это я ощущаю на себе. На протяжении шести дней я прохожу лечение в городской клинической больнице №2. Слава Аллаху, кризис миновал и меня уже два дня как перевели в палату. Сейчас чувствую себя нормально, температура спала, но пока остается кашель. В легких у меня – пневмония. По словам врачей, лечение идет успешно", - сказал Trend Life актер и режиссер.

Сарвар Алиев обратился к людям, которые до сих пор не верят в пандемию коронавируса и постоянно нарушают карантинный режим.

"Признаться честно, и я тоже сомневался и не особенно верил в коронавирус, хотя соблюдал все правила социальной самоизоляции и карантина. И все это было благодаря моей дочери, которая очень серьезно относится к этой проблеме. Но малейшая ошибка чуть была не привела к тяжелым последствиям для меня и моей семьи. Я оказался в реанимации! Дело в том, что когда я пошел получать единовременную социальную помощь от государства в размере 190 манатов, то перед банком было много людей. Никто не соблюдал социальную дистанцию, многие были без масок, а некоторые, глядя на других тоже стали снимать защитные средства – мол, ничего не будет, и коронавирус – это больше выдумка. В то время как мы должны оберегать себя и близких, почему-то этого не делаем. И я поддался этому и снял маску. Это было моей грубейшей ошибкой!", – признался Сарвар Алиев.

Через несколько дней у него повысилась температура, начался сухой кашель, ослабли вкусовые ощущения и обоняние, появилась одышка.

"На протяжении пяти дней у меня была температура, которую никак не мог сбить. Занимался самолечением, думал, что это обычный грипп. И когда увидел, что ничего не помогает и становится все хуже, решил позвонить знакомому врачу, который рекомендовал пройти немедленное обследование, тем более, что я нахожусь в группе риска – у меня сахарный диабет и есть проблемы с сердцем. Затем связался с нашей заслуженной актрисой Шафаг Алиевой, которая перенесла коронавирус. Она тоже сказала, что надо немедленно пройти обследование, в этом ничего страшного нет, но могут быть тяжелые последствия. Я так и поступил, но надо было действовать раньше, а не ждать до последнего. Мое состояние ухудшилось, я даже был помещен в реанимацию", - сказал он.

Сарвар Алиев выразил искреннюю признательность врачам и медсестрам, и государству за создание всех условий для его лечения.

"Шесть дней я в больнице и воочию вижу героизм врачей, которые три месяца не видят свои семьи, детей и родных. Они как на войне находятся на передовой линии фронта и ежечасно рискуют своим здоровьем и жизнью! Для отдыха они уезжают в гостиницы, чтобы не заразить свои семьи, а потом возвращаются сюда. Молодые матери на протяжении этих месяцев не видят своих детей, мужей и родителей! В защитных костюмах и масках, через которые очень трудно дышать и даже двигаться, на протяжении многих часов врачи и медсестры ухаживают за нами, оказывают всяческую медицинскую и психологическую помощь. Это очень тяжелый труд! Государство создало все условия для лечения, делает все для предотвращения массового распространения коронавируса, а мы это, к сожалению, не ценим. Неужели так трудно соблюдать правила карантина, одевать маски, следовать рекомендациям правительства? Коронавирусом может заразиться любой, и даже если сам не заболеет, то инфекция может перейти к другому. Вот и сейчас, когда говорю с вами, рядом сидит медсестра, а я даже не вижу ее лица, не знаю, кто же мне помогает. Спасибо им огромное, я преклоняюсь перед нашими врачами и медсёстрами. Если не думаете о себе и близких, подумайте хотя бы об этих врачах и медсестрах, чтобы они вернулись в свои семьи! Им надо поставить памятник! Говорю это от души! ", - добавил актер и режиссер.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)