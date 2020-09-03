Эксклюзив! Как Камелия Иоффе из Азербайджана живет в Израиле: Кому рассказываю - никто не верит... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Камелия Иоффе – израильская оперная певица (сопрано), родилась в Баку, а в 1996 году репатриировалась в Израиль. С 2014 года она работает в Израильском оперном театре, в ее репертуаре арии мировых классиков, а также песни известных композиторов на разных языках мира, современные, народные, включая азербайджанские произведения.

В интервью корреспонденту Trend Life певица поделилась воспоминаниями, связанными с Баку, рассказала о работе в театре, а также о том, с кем она общается на азербайджанском языке в Израиле.

- Камелия, начну с актуальной темы – пандемии коронавируса… Как вы провели период самоизоляции?

- Я служу в Израильском оперном театре (Тель-Авив), с марта он прекратил свою работу, и до сих пор закрыт для зрителей. Весь этот период я провела дома, и конечно, вначале, как и многие, очень сильно переживала. Труппа была в процессе работы над постановкой, планировалась премьера оперы "Евгений Онегин", и во время репетиции нам сообщили, что театр прекращает работать из-за вируса. Безусловно, очень сильно скучаю по сцене, но понимаю, что эта проблема затронула не только нас, а весь мир. Продолжаю репетировать в домашних условиях, записывать произведения, живу с надеждой, что все вернется к привычному ритму.

Сейчас стали популярными Zoom-встречи, и такой опыт у меня тоже есть. Вообще я активный пользователь социальных сетей, веду страницу, делюсь своим творчеством. Так, в виртуальном пространстве зрители всегда могут услышать и посмотреть мои выступления.

- Уже известна приблизительная дата, когда Израильский оперный театр откроет свои двери для зрителей?

- Точной даты нет, мы сейчас на государственной дотации. Возможно, откроемся в 2021 году, но до этого времени многое может поменяться… Находимся в подвешенном состоянии.

- Расскажите, у вас в семье были музыканты, вокалисты? Почему вы решили заниматься именно оперным искусством?

- Мой папа - азербайджанец, к сожалению, его сейчас нет с нами, он скончался. К вокальному искусству папа не имел никакого отношения, однако дома всегда исполнял мугам. Я с детства слышала эту музыку, и выросла на ней.

А вот бабушка по маминой линии - в Баку она приехала из Украины в 1930 году - любила классическую музыку. До войны бабушка играла на фортепиано, а ее сестра пела, у нее было колоратурное сопрано. У бабушки даже были попытки поступить в Бакинскую консерваторию (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), но была война, тяжелое время, поэтому не сложилось. Кстати, братья бабушки были известными скрипачами, в Москве играли в оркестрах.

Видимо, это какое-то провидение - у моей бабушки и ее сестры не получилось, а мне удалось связать свою жизнь с музыкой. Отмечу, что моя сестра играет на флейте – она училась в музыкальной школе при консерватории в Баку, а потом немного в Израиле, однако этот путь не продолжила.

А вот я поняла, что мне нравится классическая музыка еще в шесть лет. Мама отвела меня в Театр оперы и балета в Баку, и я точно помню, что смотрела балет "Тысяча и одна ночь". Действие на сцене меня очень сильно заворожило - классическая музыка, звук оркестра, сам спектакль – забыть это я уже не могла. Мечтала стать балериной, танцевала днями напролет перед зеркалом, но в нашей строгой семье о балете не могла идти и речь. Так как заниматься балетом мне не разрешили, попросила купить мне фортепиано. Закончила в Баку детскую музыкальную школу имени Георгия Шароева по классу фортепиано, а вокалом начала заниматься в хоре "Атиква" под руководством Марка Шапиро при "Сохнуте". Там и началась моя вокальная карьера (улыбается). Очень многие, кто пел тогда в хоре, стали известными певцами. Марк Семенович Шапиро заразил меня любовью к вокалу, и я точно решила связать с этим искусством свою жизнь. Потом посещала уроки вокала Фирудина Мехтиева. В 1996 году уехала в Израиль, но всегда помню, что мой путь в вокальном искусстве начался именно в Баку.

- Скажите, а игру на фортепиано забросили?

- Нет, играю. Какой-то период, когда переехала в Израиль, у меня не было инструмента, но желание играть было всегда. Сейчас у меня дома стоит инструмент - я музицирую, аккомпанирую себе. Игра на фортепиано успокаивает, помогает мне справиться с нервным напряжением.

- Камелия, как вы "ухаживаете" за голосом? Правда ли, что оперные певцы пьют сырые яйца, а за день до важного спектакля стараются не произносить ни звука?

- У меня это здоровый образ жизни, спорт, правильное питание. Каждый вокалист сам знает, что вредит его голосу. Например, чтобы не травмировать связки, не рекомендуется употреблять некоторые продукты – это могут быть орехи, что-то холодное, кофе, которое сушит связки. Безусловно, никто не отменял посещение фониатра. Ну и конечно, никакие сырые яйца здесь не помогут - нужно постоянно заниматься, всю жизнь. Это путь, где всегда нужно совершенствоваться, трудиться.

- Расскажите, как вы попали в труппу Израильского оперного театра. Отбор был жесткий?

- У меня был период, когда я уезжала из Израиля. Музыкальное образование получила в Украине. По возвращении в страну нужно было все начинать заново. Конечно, поступить на службу в Израильский оперный театр очень сложно, здесь сильный и высокопрофессиональный коллектив.

И вот какая история со мной произошла, кому рассказываю - никто не верит. Так вот, я четыре года посылала свое резюме в театр, и ответ был один: "хорошо", "посмотрим", как в фильме "Приходите завтра". Но завтра не наступало, пока мне кто-то не сказал в один прекрасный день, что в театре проходит прослушивание. Пошла на него, так сказать, внаглую. Члены комиссии были недовольны моим нахальством, но все же допустили к прослушиванию. Отбор прошла успешно, и меня взяли на службу в театр. Скажу одно, конкуренция есть везде, но если существует сильное желание, поставлена цель, то ты добьёшься результата. Так, с 2014 года работаю в Израильском оперном театре.

- Вам по жизни свойственна такая решительность?

- Это пришло ко мне не сразу, так как я человек восточный, из Баку. Мне было нелегко, пришлось менять характер. Сейчас, если чего-то нужно добиться - встаю, иду и делаю. Потому что никто на блюдечке мне это не принесет. Однако хочу особо подчеркнуть, что идти по головам никогда не буду, все только своим трудом и талантом.

- После переезда в Израиль вы приезжали в Азербайджан?

- Переехала я в 1996 году, и для меня этот переезд был нелегким. После этого в Баку ни разу не была. В этом году планировала, но пандемия нарушила все проекты. Родственников у меня в Баку нет, однако есть друзья, одноклассники, близкие знакомые. Очень скучаю, и надеюсь, что скоро ситуация с пандемией разрешится, потому что в последнее время меня так сильно тянет в Баку, что просто обязательно нужно приехать.

- Наверное, благодаря интернету и телевидению знаете, как выглядит сейчас современный Баку?

- Знаю, что город очень сильно изменился. Уверена, что если прилечу, вообще не узнаю. Слежу и за событиями в культурной жизни. К нам в Израиль приезжали азербайджанские деятели культуры и искусства, я с ними познакомилась и стараюсь поддерживать отношения. Очень горжусь, и радуюсь успехам азербайджанских вокалистов на мировой сцене.

- В самом начале нашего разговора вы отметили, что ваш папа любил мугам. Скажите, а вы сами слушаете азербайджанскую национальную музыку?

- Конечно, все время. Слушаю мугам, народную музыку, очень нравится звучание народных инструментов. Эта музыка у меня в крови. Когда слышу звуки тара, кяманчи, у меня наворачиваются слезы. Еще я слежу за современными азербайджанскими музыкантами, которые живут не только в стране, но и за ее пределами. Выступая за рубежом, они пропагандируют азербайджанскую музыкальную культуру.

- Кстати, азербайджанский язык не забыли?

- Очень хорошо понимаю по-азербайджански. У меня есть кабельное телевидение и я иногда смотрю азербайджанские каналы. Моя душа всегда с Азербайджаном. Мама и сестры тоже знают азербайджанский язык, мы нечасто встречаемся, но если видимся, то обязательно парой слов перекинемся на азербайджанском. Даже на работе я всех научила таким словам, как "Ay qız", "Ay balam".

- Скажите, а азербайджанские национальные блюда готовите?

- Готовлю, люблю плов с сухофруктами, долму. О пандемии объявили в марте, как раз в тот период, когда празднуют Новруз. И я сказала своим детям: "Будем отмечать праздник, как в Азербайджане". Они в первый раз делали хончу - мы покрасили яйца, испекли гогал, зажгли свечи. Моим детям было интересно узнать о традициях и обычаях праздника Новруз. Надеюсь, в следующем году у нас получится отметить праздник уже в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)