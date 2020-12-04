Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!

Интервью 4 декабря 2020 22:44 (UTC+04:00)
Эксклюзивное интервью с известным литовским военным корреспондентом Ричардасом Лапайтисом: Вместе с Азербайджаном радуюсь победе – я в это всегда верил!

БАКУ /Trend Life/ - "Когда я узнал, что 2783 стали шехидами и более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести во имя освобождения Азербайджана от армянской оккупантов, то почувствовал себя очень плохо. Вся Карабахская война 90-х годов пронеслась перед глазами…Низкий поклон всему азербайджанскому народу! Сегодня в Азербайджане чтят память шехидов, и от своего имени выражаю искренние слова соболезнования семьям шехидов и желаю скорейшего исцеления раненым военнослужащим", начал разговор с корреспондентом Trend Life по телефону из Вильнюса известный литовский военный корреспондент Ричардас Лапайтис.

Ричардас Лапайтис еще в годы первой Карабахской войны готовил с фронта объективные репортажи, способствуя прорыву информационной блокады Азербайджана, донесения до мировой общественности правды о происходящих событиях. Он посетил Азербайджан сразу после Ходжалинской трагедии, побывал во многих местах боевых действий, и его по праву можно считать ветераном Карабахской войны. Боевым товарищам и коллегам запомнился как храбрый воин и принципиальный журналист, для которого честь и справедливость превыше всего на свете. Отметим, что в день 145-летия азербайджанской журналистики Ричардас Лапайтис был награжден Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг", который посвятил всем, кто пал за территориальную целостность Азербайджана.

"Разделяю эту победу со всем азербайджанским народом! Сегодня Азербайджан совершенно другая страна, нежели была в 90-х. Это страна, которая в тяжелейшей политической обстановке в мире смогла освободить от оккупации свои земли. Я в это всегда верил! Все эти около 30 лет говорил об этом в Европе и США, что это неизбежно произойдет. Возможно, некоторые думали, что Азербайджан забыл про свои исторические земли? И многие даже говорили, что это лишь территория для Азербайджана. Я же отвечал им, что ошибаетесь, это не только территория, но и колыбель истории Азербайджана, корни, культура, музыка этого народа! Я внимательно наблюдал за происходящими в эти дни событиями второй Карабахской войны и вновь увидел варварство армян, которое было еще в первую Карабахскую войну – это убийства мирных граждан, разрушение архитектурных и исторических памятников, домов и природы. Такие злодеяния армян потрясли весь мир! Весь мир видел эти ужасные кадры! Многие литовские журналисты и политики звонили мне и говорили, что эти армяне с ума сошли? Я же давно всем говорил, что города Физули, Агдам и Зангилан превращены в Хиросиму и Нагасаки. Те, кто не обращал на это внимания, теперь воочию увидели этот армянский вандализм. Это говорит о том, что этим варварам эта земля не нужна, они лишь пользовались ее благами и богатствами. И меня сегодня очень радует, что Азербайджан сильно сплочен, и не только в самой стране, объединились азербайджанцы всего мира. Я часто читаю, что Азербайджану не хватает поддержки Запада в своей справедливой борьбе, и это правда, но, поверьте, немало обычных граждан на стороне вашей страны. И это очень важно", - сказал Ричардас Лапайтис.

В 2014 году был снят документальный фильм "Бесконечный коридор" о Ходжалинском геноциде, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года были зверски убиты более 600 мирных жителей, более тысячи без вести пропали или попали в плен. На протяжении пяти лет над фильмом работала международная группа документалистов из более 14 стран. Главный режиссер и продюсер – его соотечественники Миндаугас Урбанавичюс и Александрас Брокас. Еще одним продюсером является лауреат престижной премии "Grammy Award" Джеральд Рафшун (США). На английском языке фильм озвучил известный британский актер, обладатель Оскара Джереми Айронс. Картина была показан в более ста странах мира и переведена на многие иностранные языки, удостоена номинаций престижных международных кинофестивалей. В фильме Ричардас Лапайтис - главный герой, военный корреспондент - свидетель армянской агрессии и Ходжалинского геноцида имел возможность поговорить с выжившими, узнать душераздирающие истории о том, как старики, женщины и дети Ходжалы спасались по бесконечному коридору от бомбардировок и кровавой резни армянских боевиков, теряя своих родных и близких. Автор фильма также беседует с организаторами и виновниками геноцида – армянскими военными командирами, которые рассказывают о своей безжалостной стратегии нападения.

В дни 44-дневной второй Карабахской войны, проигрывая на поле боя, армяне вновь пытались заблокировать этот фильм на различных интернет ресурсах и площадках.

"Я был очень рад, когда узнал, что будет снят такой фильм, но не сразу согласился. Дело в том, что мне лично было очень трудно вновь переживать те дни, уговаривать бывших пленных и семьи жертв Ходжалинского геноцида, чтобы они поделились воспоминаниями. Такие воспоминания убивают душу! Когда ты помнишь изуродованных людей, когда видишь девочку, чья голова проломлена топором, когда перед глазами опять встают облитые бензином и подожжённые трупы детей, стариков и женщин, когда видишь чудом оставшихся в живых людей с обмороженными ногами, с детьми, в рваных лохмотьях, без обуви в те зимние холода – очень больно. В 1992 году мне было 23 года, и до сих пор не понимаю, как смог пережить увиденное. Не забуду, в каком невообразимом страхе, панике находились люди. Плакали дети, женщины, плакали даже мужчины в форме, которые не ожидали подобного зверства. И самое страшное, когда весь мир молчал, зная об этих чудовищных преступлениях армянских фашистов. Ведь тогда на Армению работало более 250 газет и журналов в США и Европе, в то время как Азербайджан, находился в полной информационной блокаде. Поэтому для меня было очень тяжело согласиться принять участие в этом фильме. И тогда мой друг - режиссер сказал, что надо соглашаться и это будет хоть маленькой свечкой для погибших. И еще я решил, чтобы имена палачей Ходжалинского геноцида и этнических чисток азербайджанцев узнали во всем мире. Я всегда подчеркиваю, что события в Ходжалы не были единичной акцией убийства мирных жителей, армяне везде себя так вели – в Кельбаджаре, Лачине, Физули, Ходжавенде и т.д. Везде армянские боевики уничтожали мирное азербайджанское население, вели себя как фашисты! Почерк у них одинаковый. И я об этом всегда говорил на презентациях фильмов во многих странах мира. Армяне лицом к лицу к воинам – трусы, но когда видят безоружных людей, маленьких детей, стариков и женщин превращаются в зверей. И я это говорю, как свидетель этой бесчеловечности, все видел своими глазами, беседовал с чудом выжившими от этнических чисток. Никто не ожидал, что такая жестокость может произойти. Мы только из книг знали о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны, но появился и армянский фашизм. Я, конечно, не обвиняю весь армянский народ, а тех палачей, которые творили эти зверства. Поэтому армянской диаспоре очень не хотелось, чтобы этот фильм распространялся по всему миру: они постоянно писали жалобы в Брюссель и другие места показов фильма, на меня лично, на организаторов. В Париже даже охраняли здание, где показывался фильм, была угроза взрыва. Сколько еще армянская диаспора будет скрывать очевидные факты Ходжалинского геноцида и других военных преступлений, сколько будут блокировать фильм? Эта картина всегда будет актуальна, потому что создана на реальных событиях. И самое страшное, в фильме показано, как командиры этих боевиков с улыбкой на лице говорили о том, как убивали мирных жителей. Самое ужасное, что они еще чувствуют себя героями. Какой ты "герой", если убил ребенка?", - рассказывает военный журналист.

Ричардас Лапайтис отметил, что на протяжении около 30 лет Азербайджан стремился решить все мирным путем, но постоянные провокации, убийства мирных граждан и солдат, искусственное затягивание переговорного процесса, заселение оккупированных территорий сирийскими армянами, поджег полей и разграбление природных богатства, уничтожение культурного наследия, не оставили другого выхода, как военным путем добиться освобождения от армянской оккупации, восстановления территориальной целостности в соответствии с резолюциями ООН и других международных структур.

"Некоторые западные страны даже стали инвестировать средства в оккупированные армянскими вооруженными силами территории, чтобы получить быструю и легкую выгоду от добычи и продажи полезных ископаемых, вопреки всем международным нормам. И как военный журналист могу сказать, что в сложившейся тяжелой политической ситуации Азербайджан пошел на большой риск. Как известно, миром не правит справедливость и происшедшие события показали истинное лицо ряда стран, поддерживающих оккупационную политику Армении. Особенно, стоит отметить блестящую политику Президента Азербайджана Ильхама Алиева, создание мощной армии и единство народа. Всего за 44 дня были разгромлены все армянские силы, уничтожена практически вся их военная техника, они понесли большие потери в живой силе, освобождены многие города и села. А ведь мало кто верил, что за такой короткий период можно уничтожить те фортификационные сооружения и линии обороны, созданные за около 30 лет! Это невозможно! Но у азербайджанской армии была уникальная стратегия, и армянские вооруженные силы никогда не знали, где произойдёт следующий удар. Азербайджанская армия превосходила по всем параметрам армянские группировки – и по современной военной технике, и по интеллектуальному подходу, и главное, по огромному патриотическому настрою и боеготовности солдат и офицеров. Особенно, можно отметить освобождение Шуши, которую азербайджанские воины взяли в рукопашном бою, без поддержки артиллерии, дронов, беспилотников, танков, самолетов и другой техники. Только благодаря отваге, мужеству и героизму! А ведь взять город-крепость Шушу практически было невозможно! Об этой войне будут еще долго говорить, изучать опыт, писать книги. Я поражался стратегии, желанию и силе азербайджанской армии! Как все было четко отработано! И это приводило меня в восторг! Как 25-тысячная армянская армия попала в окружение и могла быть уничтожена, и только капитуляция Армении и гуманность Азербайджана спасло столько жизней. Азербайджанская армия показала свою истинную силу на поле боя", - сказал Ричардас Лапайтис.

Военный журналист отметил, что перед глазами прошли многие-многие годы, он вспомнил беженцев, которые вернутся в родные края, о своих проводниках на войне и в прифронтовой зоне, с кем делил холод, голод, ужасы войны.

"Лачин, Зангилан, Агдам, Газах, Физули, Тертера - это уже давно как мой родной дом. Огромнейшая благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от имени всех военных корреспондентов, всех организаций, которые были на стороне правды, от себя лично и своих коллег в Баку, тем, что спасли многим поколениям жизнь, сохранили честь народа и вписали имя в историю всего человечества. Преклоняюсь перед азербайджанскими солдатами, их родителями, душами шехидов. Весь мир увидел настоящего азербайджанского воина-освободителя! Желаю азербайджанскому народу скорее все отстроить и восстановить разрушенное и уничтоженное, чтобы на вашу прекрасную землю, наконец, пришел долгожданный мир. Вместе с Азербайджаном я радуюсь победе и чту память шехидов. Я очень рад, что моя судьба связана с Азербайджаном, эта дорога нас свела и меня самого изменила. У меня стал совсем другой взгляд на мир! Очень рад и горд, что Азербайджан восстановил территориальную целостность!", - добавил Ричардас Лапайтис.

(Автор: Вугар Иманов)

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