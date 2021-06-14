Азербайджанский метеор и звездочка Шотландии – мама и дочка, Лейла и Алия Оруджовы: эксклюзивное интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - И вправду говорят, что яблоко от яблони не далеко падает. Дети – отражение своих родителей. У талантливых людей и дети зачастую талантливы. Особенно это прослеживается на примере творческих и научных личностей.

Лейла и Алия Оруджовы живут в Абердине (Шотландия) и своей деятельностью прославляют имя Азербайджана. На днях 16-летняя Алия, получив самые высокие оценки по всем изучаемым предметам, была награждена Academic Excellence Award в International School of Aberdeen и денежным призом, который решила потратить на приобретение новых книг. Причем, она разработала свой метод изучения математики. Это не первый успех талантливой девушки, в начале года Алия стала победителем национального конкурса Шотландии по цифровым технологиям, посвященного гендерному равенству. Восходящая звездочка науки! А мама Лейла Оруджова по специальности является астрофизиком, работала в Шамахинской обсерватории, но позже посвятила себя изобразительному искусству, ее картины были с успехом представлены в Лондоне, Баку, Париже, Люксембурге и в других странах. В период войны активно участвовала в протестах против армянской агрессии, на английском языке вела информационную войну, публикуя просветительские статусы в соцсетях, доводя до широкой публики правду о событиях в Азербайджане в период 44 –дневной Отечественной войны. Лейла Оруджова в жизни очень многим увлекается - восточной философией, литературой, вегетарианством, biking( велосипед) и т.д. Настоящий метеор! Не зря мы их именовали космическими телами.

Об этом и многом другом интересном узнаете из эксклюзивного интервью Trend Life с замечательным семейным тандемом, которое было сделано по телефону. На протяжении нескольких лет семья жила в Лондоне и пару лет назад переехала в Абердин. Глава семейства Вугар Оруджов, работает в нефтяной сфере, отец двух девочек Алии и Наргиз.

Лейла Оруджова – окончила астрофизический факультет Бакинского государственного университета. Астрофизика - это учение о строении небесных тел, которое занимается изучением физических свойств и химического состава астрономических объектов, галактик, солнца, луны, планет, комет, звёзд, астероидов, метеоров и туманностей. Любовь к науке и живописи перешла от родителей - отец Октай был физиком, а мама Людмила была инженером в сфере ракетостроения, увлекалась математикой и искусством. Дома было много книг, с семьей часто посещали музеи, а Лейла очень любила читать, причем не только произведения по искусству, но и научную литературу.

"С детства меня всегда тянуло в космическую даль, а также многое времени я уделяла искусству, любила наблюдать за луной, звездами, у меня были карты звездного неба, и тогда же мне захотелось узнать, а из чего состоят небесные тела. Воображая себя художником, я делала зарисовки природы и звездного неба, и это было частью моей романтики и познания мира, я даже сочиняла стихи, посвященные вселенскому простору и звездам. И мое имя Лейла, которая переводится как темная звездная ночь, ассоциируется с небом. Еще на третьем курсе я была приглашена работать в Шамахинскую обсерваторию. А после окончания вуза принимала участие на международных конференциях, выходили статьи в зарубежных научных журналах. В основном я изучала астероиды, в частности, Весту - один из крупнейших астероидов, который занимает первое место по массе и по размеру.

С моим супругом мы познакомились еще во время учебы в БГУ, оба были влюблены в науку, и как говорится, сама судьба была предначертана на небесах. Опять же космос! (смеется)".

В связи с работой супруга несколько раз переезжали из Азербайджана в Лондон, а сейчас живут в Абердине.

"К большому сожалению, пришлось оставить научную деятельность в связи с отъездом в Великобританию. Признаться честно, очень скучаю по науке и долгое время ко мне приходили письма и приглашения вернуться к профессии. Но жизнь есть жизнь, и она открыла для меня новые возможности. Так как с детства я много рисовала, участвовала в различных конкурсах и во время работы в Обсерватории я уделяла большое количество времени искусству, то переезд в Лондон полностью погрузил меня в него уже на профессиональном уровне. Здесь я познакомилась с разными художниками, которые помогли мне развивать мою творческую деятельность. Один из них, Робер Эванс, стал моим другом и наставником. При его поддержке я стала осваивать различные техники. Со временем мои картины, проходя специальный отбор, стали экспонироваться в известных галереях и на выставках в Лондоне

Вначале творческой деятельности я рисовала Лондонские пейзажи, очень нравилось то, что меня окружало, но постепенно стала создавать более философские композиции, в которых совмещала свои мысли и воспоминания, душевные эмоции. Как глыбы из камня и замерзшего газа, несущиеся в космосе, подлетая к сердцу солнечной системы, загораются от жара Солнца и превращаются в светящиеся кометы, прекрасные как птица Симург, так и искусство, приближаясь к сути души художника, приобретает необычайную наполненность и внутренний свет. Мое творчество, начавшись с нетерпимой тоски по природе в городской среде, высвободившейся на холсте, со временем стало больше углубляться в мои мысли и образы, и я нахожу невыразимую притягательность в передаче того, что сформировало мою личность, мои детские воспоминаниям и мечты. Так чтобы космический камень превратился в горящий пролетающий в темном небе метеорит, он должен, поддавшись притяжению Земли, подойти к ней очень близко и загореться в ее атмосфере, так и когда позволяешь пустому холсту совершить путешествие и приблизиться к области существующей на границе между сознательным и бессознательным разумом, идеи, возникающие от соприкосновения с этими сферами, могут ярко вспыхнуть новыми образами на холсте. Другими словами, по мнению профессора в области инженерии и изучающей нейробиологию Барбары Оклей, необходимо переключаться между сфокусированным и рассеянным режимом мышления, чтобы выйти в область невидимых связей. Я на своём опыте убедилась, что это применимо и в науке, и в искусстве. В современном мире большая перегруженность информацией, поступающей через нашу постоянную связь с интернетом, мешает остаться человеку наедине своими мыслями и нарушает естественный цикл переключения между сфокусированным и рассеянным режимом. Возможно, следствием этого является частое повторение одних и тех же идей в искусстве с небольшими поверхностными изменениями, не несущими ничего нового. Конечно, хорошие художники стараются этого избегать и развивать свою креативность и фантазию, и я вижу у нас есть талантливые художники, создающие свою реальность.

Со временем меня очень потянуло на создание национальных мотивов, наших традиций, природы, архитектуры, отражения на полотнах всей красоты моей Родины! Эти работы вызвали большой интерес в Лондоне и Абердине. Среди моих работ есть серия красочных картин с узорами карабахского ковра, девушек с фруктами, которые растут в Азербайджане - гранатом, айвой, хурмой и т.д., а также с национальным платком кялагаи. А одна из серий посвящена Шекинскому району Азербайджана, где Дворец Шекинских ханов и Дом Шекихановых стали для меня источником вдохновения. Ныне работаю над новыми картинами, готовлюсь к выставкам и также провожу пленеры в Абердине".

Лейла Оруджова родом из села Гуйджаг Джабраильского района, куда часто ездила в детстве, гуляла с отцом и дедом по прекрасным местам этого края, а также совершала прогулки по Физули и Агдаму. Потом произошли известные трагические события- армянская агрессия.

"Сейчас я осознаю, какая пустота в моей душе потому, что я была оторвана от той части семейной истории, в которой ребёнок имеет связь с землей и домом отца и деда, с традициями родного региона, мне всегда не хватало этих мест, где происходили семейные истории, про которые рассказывали мне мои дедушка и бабушка. Я не могла видеть Джабраил, который бы напоил меня вкусом родины у самых истоков, и, чтобы заполнить эту пустоту, я тянулась сердцем к другим регионам нашей родины, пытаясь окунуться там в традиции и быт, хотя я сама бакинка. И сейчас я понимаю, почему национальные мотивы красной нитью проходят по всему моему творчеству и традиционный быт наших районов так привлекает меня".

И только спустя около 30 лет наступил поистине счастливый миг - родное село оказалось в числе первых, которое удалось освободить героической армии Азербайджана. Но…

"При помощи поисковой системы Google мы смогли увидеть наш двухэтажный дом, вернее, это были руины, следы от вырубленных вековых чинар и фруктовых деревьев, которые росли в нашем большом дворе, даже родник изуродовали и заколотили . Со слезами на глазах я смотрела на это…На протяжении около 30 лет армянские вандалы разграбили и уничтожили все, что находилось под их оккупацией. Немыслимая жестокость! Интересно, что именно работа, посвящённая Джабраилу, была отобрана комиссией в Шотландии и будет представлена в Абердине на ежегодной престижной выставке Summer Exhibition 2021. Картина создана под впечатлением одной фотографии Тофига Бабаева, которую он сделал в освобождённом Джабраиле – это была белая цапля на желтом фоне. Белая цапля – это символ возрождения и это фото стало знаковым в период Отечественной войны. Когда я увидела эту фотографию, бои еще шли, и все мы с нетерпением ждали полной победы над агрессорами. Именно тогда и была создана эта картина – белая цапля на рассвете вдоль реки Кура. И еще была создана картина "Ожидание", в которой была отражена девушка с ключами от Шушинской крепости, которая стоит перед вратами нашего древнего города и ждет, когда наши воины освободят эту родную землю. И когда нашей победой закончилась война, счастью не было границ! Мы являемся представителями Азербайджана в Великобритании, с честью и достоинством делаем все, чтобы у представителей других национальностей сформировывалось истинное впечатление об азербайджанцах!"

Алия Оруджова генетически переняла от родителей любовь к науке и искусству. 16-летняя талантливая девушка задумывается – пойти по пути науки или искусства. Всего за два года обучения в International School of Aberdeen стала лучшей ученицей школы. Помимо математики, очень любит химию, биологию, рисование и компьютерные технологии. Более того, в столь юном возрасте даже занимается в школе по со своими сверстниками 8-10 классов.

"Мне очень нравится учить других детей и передавать им знания, которые обязательно помогут в жизни. С детства у меня огромная тяга к познанию мира. В пять лет стала читать энциклопедию "Хочу все знать" и думала, что после этого узнаю обо всем. Я разочаровалась (смеется). Этот мир настолько безграничен и интересен, что чем больше узнаешь, тем больше открываются новые тайны. Например, я очень люблю рисовать, причем портреты, потому что меня очень привлекают черты лица – это целый мир. Хотя говорят, что портреты рисовать сложнее, чем другие картины, но мне это больше нравится, так как всегда привлекали более сложные сферы. Больше всех рисовала свою сестру, тренировалась на ней (смеется). Пока окончательно не определилась с дальнейшим выбором, но после школы хотела бы совместить химию и математику с компьютерными технологиями. Для меня наука - это изучение этого прекрасного и сложного мира, со своими механизмами, о которых обычно не думаем и не замечаем, хотя все окружающее следует законам, в том числе и человеческий организм. Это волшебно! Мне нравится все! У меня были очень хорошие учителя в Баку в Azerbaijan British College, в International School of London и есть здесь. Это очень важно для развития детей. Роль учителя в жизни каждого человека велика. Учитель – это наставник, заботливый помощник, поддерживающий своих учеников. В моей школе в Лондоне и в Баку проводились различные интересные Science Fair, где ученики представляли научные проэкты, это оказало большое влияние и позволило мне развивать свой интерес к наукам. Я часто занимала призовые места и все это благодаря моим учителям. Учитель, отдавший все силы ученикам, вызывает чувства благодарности, уважения и искренней любви".

Учитель достоин уважения и благодарной памяти, потому что не только даёт ученикам знания, но и заботится о нравственном здоровье подрастающего поколения.

"В International School of Aberdeen учится много представителей различных национальностей, все мы дружим, стараемся показывать друг другу культуру и традиции своих народов. Знаете, есть яркие звезды, которые быстро гаснут и уходят с небосвода. Но есть звезды, которые святят нам миллионы лет. Символ бесконечности познания мира и есть мой путь. Я стараюсь создать свою индивидуальность, развиваю переданное мне на генетическом уровне своим упорством и трудолюбием. Дар нужно обязательно развивать, иначе он исчезнет и жизнь превратится в бессмысленное существование. Я даже разработала свой метод изучения математики, к которому пришла через понимание компьютерных технологий и который, как показало время, стал очень эффективным. Выражаясь образно, я только нахожусь в начале пути и буду делать все, чтобы развиваться, приносить пользу обществу, прославлять имя Азербайджана, потому что моей путеводной звездой являются мои родители, яркий пример порядочности, честности, профессионализма, трудолюбия и патриотизма".

(Автор: Вугар Иманов)