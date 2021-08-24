Самые "несчастные" актеры, или Как директор азербайджанского театра впервые сфотографировался с куклой – интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Древнее кукольное искусство всегда было одним самых интересных жанров театрального мастерства, оно появилось через ритуальные мистерии и на площадях в руках актеров-одиночек, где крышей служило небо, декорациями – природный или городской ландшафт, прожекторами – солнечные лучи или звезды. В разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений. Долгие тысячелетия кукольный театр развивался и совершенствовался.

В этом году Государственному театру кукол имени Абдуллы Шаига исполнилось 90 лет. В связи с этим знаменательным событием представляем читателям Trend Life интервью с директором театра кукол, заслуженным работником культуры Рашадом Ахмедзаде, который на протяжении 11 лет возглавляет коллектив и знает все тонкости уникального кукольного искусства. Кстати, до беседы с нами у директора театра не было ни одной фотографии с куклами. Такой вот интересный нонсенс. Сам Рашад Ахмедзаде тоже очень интересный, добродушный и искренний человек, активный в соцсетях, он очень любим коллективом за трудолюбие, заботу и внимание к актерам и всем остальным работникам театра.

Создание Театра кукол в Азербайджане было не случайным, ведь у нас были традиционно широко распространены кукольные представления, которые демонстрировались на площадях во время народных празднеств и гуляний. Здание, в котором размещается Кукольный театр, было построено польским инженером Иосифом Плошко для кинотеатра "Феномен" в 1910 году. В 1921 году при участии архитектора Зивяр бека Ахмедбекова были проведены ремонтно-реставрационные работы, после этого в здании в разные времена располагались "Сатирагит-театр", Тюркский рабоче-крестьянский театр, Театр музыкальной комедии, Музей сельского хозяйства и т.д. Основу Театра кукол заложил в 1931 году актер Моллаага Бабирли, который стал директором, главным режиссером и художественным руководителем труппы. Он даже создал мастерскую в своей квартире, где изготавливал куклы. А первое представление под названием "Цирк" было показано в 1932 году. В разные годы театр функционировал как самостоятельный Театр кукол или же в составе Государственной филармонии. В апреле 1964 года здание окончательно было передано кукольному театру. В театре имеются два отделения: азербайджанское и русское. Начиная с 1974 года, наряду с детскими спектаклями, показываются спектакли и для взрослых. За эти годы коллектив неоднократно с успехом принимал участие в театральных фестивалях в странах Европы и Азии. Со временем театр был оснащен новым техническим оборудованием, отвечающим мировым стандартам, здание было капитально отремонтировано и реконструировано. В ноябре 2011 года в Баку прошел первый Международный фестиваль театра кукол.

Дети, вне зависимости от пола, любят играть с куклами, которые становятся своеобразными друзьями для игр. С воспоминаний детских лет и началась наша беседа.

"Игра в куклы помогает развивать навыки общения и социальный интеллект, прививает правила поведения в разных ситуациях, помогает усваивать нравственные и моральные нормы общества. В нашем доме были куклы, которые нам приносили в качестве подарков. Тогда самыми дорогими считались куклы из Германии. Нас в семье было три брата, но мы не любили играть в куклы (смеется), как и все мальчишки предпочитали танки, солдатиков, машины, конструкторы и т.д. Однако моя 90-летняя тетя, Хадиджа ханум, недавно сказала, что у нее сохранилась моя любимая кукла. Честно говоря, не помню об этой кукле, надо сходить и посмотреть, что это за чудо (смеется). Конечно, родители и учителя приводили нас в этот театр, где мы с удовольствием смотрели детские спектакли. И дома у меня есть коллекция кукол – личные подарки от друзей и коллег, сувениры из разных стран. Но дома с куклами не играю и в театре ими не управляю (смеется)", - начал беседу директор театра.

Рашад Ахмедзаде родился 3 апреля 1963 года в Баку. Выпускник Государственного университета культуры и искусств. С 1980 по 1996 годы (в 1981-1983 гг. служил в армии) работал в Государственном театре музыкальной комедии, пройдя все ступени - от машиниста сцены, техника-радиста, осветителя, бутафориста, администратора, заведующего художественной частью до заместителя директора. В 1996 году был назначен заместителем директора Театра кукол, а с 2010 года стал директором. С 2011 года также является президентом Азербайджанского национального центра UNİMA (Международный союз кукольных театров). В 2017 году временно исполнял обязанности директора Государственного театра Yuğ.

В современный театр кукол входят мультипликационное и не мультипликационное анимационное киноискусство, кукольное искусство эстрады и художественные кукольные программы телевидения. По своей разновидности куклы могут быть перчаточными, тростевыми, плоскими, ростовыми, механическими, а наиболее сложными считаются марионетки. В последнее время всё чаще театр кукол представляет собой сценическое взаимодействие актёров-кукловодов с куклами, когда актёры не скрыты от зрителей ширмой. Артисты кукольного театра знают, как оживить любой предмет, заставить его говорить, петь и танцевать, вызывать у зрителя различные эмоции, рассказывает об особенностях профессии кукловода Рашад Ахмедзаде.

"Актеру-кукловоду надо многое знать и уметь. Чтобы создать единое целое с куклой, ему необходимо обладать мастерством перевоплощения, соответствующей дикцией, голосом и интонацией, иметь развитую моторику и хорошую координацию движений, уметь петь, убедительно плакать и смеяться... Более того, для наших актеров куклы не только рабочий инструмент, но и друзья и коллеги по сценической площадке. А главное мастерство артиста заключено в таком донесении до зрителя содержания произведения, когда зал воспринимает куклу как живое существо, действующее и думающее. Самый настоящий кукольник - это творец сцены, который всю свою энергию и актерское мастерство, эмоции и чувства переносит в куклу! Поэтому актер кукольного театра – это скорее не профессия, а состояние души. В то же время это самые "несчастные" актеры (смеется), так как выступая даже десятки лет, так и не становятся популярными, ведь черные костюмы и ширма скрывают их лица от зрителей. Поэтому для их популяризации стараемся, чтобы они участвовали в различных телепроектах, снимались в фильмах и сериалах", - сказал Рашад Ахмедзаде.

Существует мнение, что кукольный театр – это только для детей. Однако по всему миру известно множество кукольных театров для взрослых, а детские театры всегда включают в свой репертуар спектакли для взрослой аудитории. Но главным всегда остается зрительское мнение.

"Отрадно отметить, что наши спектакли проходят с аншлагами (речь идет о периоде до начала пандемии, ныне театр временно не показывает представления), что говорит о правильно выстроенном репертуаре. После каждой премьеры и спектакля представители нашего художественного совета всегда подходят к родителям и детям и спрашивают их мнение. Это очень важно для развития и совершенствования деятельности. Бывают и такие моменты, когда родители высказывают негативное мнение, а дети начинают с ними спорить и говорить, что все было отлично. Есть и свои особенности. Например, у нас могут привести в театр и полуторагодовалого ребенка, тогда как в Театре Образцова детей младше пяти лет на спектакли не пускают. Это не совсем правильно - приводить в театр таких малышей, ведь когда гаснет свет, они начинают капризничать и плакать, идет цепная реакция по залу, что мешает другим детям смотреть спектакль. Конечно, есть и не по годам развитые малыши, но всегда стоит ориентироваться на основную массу".

Директор театра рассказывает, что главным показателем успешного представления являются не только аплодисменты зрителей, но и кассовые показатели, количество проданных билетов, что свидетельствует о востребованности того или иного спектакля.

"Бывают моменты, когда зрители говорят, что представляли себе персонажей другими, чем когда, например, читали о них, но в кукольном театре все по-другому, мы стараемся, не касаясь сюжета, обязательно привносить новшества в образы. К этим образам зритель уже может добавить что-то свое, так интереснее и символичнее. В связи с этим некоторые даже сравнивают наши спектакли с анимационными фильмами. И это очень приятно! Кстати, дети очень хорошо воспринимают новшества и новых персонажей, тогда как родители зачастую предпочитают традиционные представления. Например, когда по мотивам "Тыг-тыг ханум" мы поставили "Тыг-тыг и Таг-таг", родители недоуменно говорили: "А в сказке же не было персонажа Таг-таг". Странно, но почему-то родители не воспринимают эти новшества, обосновывая это тем, что, мол, они рассказывают детям одни сказки, а мы их показываем по-другому. Бывает и такое, когда мы показываем детские спектакли на серьёзную тематику, детям очень нравится, а родители опять возмущаются – почему затрагиваете такие тяжелые темы. Необходимо учитывать, что через каждые два-три года репертуар и спектакль должны меняться, так как устаревают не только куклы, но и сам сюжет приедается. В любом деле необходимо свежее дыхание! Всегда стараемся создавать гармонию классики и модерна, чтобы учитывать мнения и детей, и взрослых".

Театр кукол - единственный в стране театр, где действуют сразу три студии – детская "Oyuq", взрослая - "Oyun", инклюзивная - "Küllücə". В театре есть и фестивальные спектакли, с которыми коллектив выступает на международных мероприятиях.

"Наш театр обеспечен самой современной театральной техникой, которую мы используем в представлениях. И даже бывало, что мы отказывались выступать за рубежом, когда узнавали об отсутствии соответствующей техники. Мы не стремимся к участию ради участия и выступлениям за рубежом ради "галочки", так как представляем азербайджанское национальное кукольное искусство и хотим демонстрировать качество. И даже в этот тяжелый для всего нашего театрального мира период пандемии, когда актеры лишены сцены, а зрители - спектаклей, мы стараемся показывать наше искусство в режиме онлайн в соцсетях и на различных мероприятиях. Пользуясь предоставившейся возможностью, хотелось бы отметить героизм наших доблестных воинов, которые во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободили наши земли от почти 30-летней армянской оккупации. Склоняем головы перед светлой памятью шехидов. Очень надеемся на скорейшее завершение пандемии, чтобы вновь выступать перед зрителями, и не только в Баку, но и в городе Шуша, в Физули, Агдаме, Лачине, Кельбаджаре, Губадлы и других городах страны, достойно представлять наше искусство на международных фестивалях", - добавил Рашад Ахмедзаде.

(Автор: Вугар Иманов)