В Тбилиси с успехом прошли концерт Мананы Джапаридзе и премьера "Джейран". С любовью к Грузии и Азербайджану! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В The Biltmore Hotel Tbilisi состоялась большая презентация клипа "Джейран" с участием заслуженной артистки Азербайджана, кавалера грузинского ордена "Честь" Мананы Джапаридзе и популярного грузинского исполнителя Давида Непаридзе, а также сольного концерта певицы. В интервью Trend Life Манана Джапаридзе поделилась впечатлениями.

Проект "Джейран" снят в форме мини-фильма в Баку и Тбилиси, а композиция создана в оригинальном синтезе и аранжировке грузинских и азербайджанских народных песен - "Джейрани" и "Aman təklik əlindən".

"Предложение о реализации проекта поступило еще три года назад, но тогда помешала пандемия. Мы много готовились к его реализации и, наконец, это осуществилось. Я счастлива, что удалось представить проект в Тбилиси, и вскоре будет в Баку. Эта работа отражает многовековые дружеские и братские отношения двух соседей, народов Грузии и Азербайджана, поэтому для меня она особенно ценна. И лично для меня это не проект, а часть моей жизни и души, когда объединена культура наших стран и народов, отраженная в самых высоких человеческих отношениях, ода любви и красоте", - сказала Манана Джапаридзе.

Клип снял грузинский клипмейкер и кинорежиссер Лаша Меунаргия, ассистент режиссера - Кети Харатишвили, продюсер - Зураб Кицмаришвили, аранжировщик – Гиви Усенашвили. Нино играет грузинская модель и хореограф Нази Аситашвили, Али – актер и телеведущий Аббасага Ализаде. В проекте также принимает участие известный азербайджанский исполнитель Акиф Исламзаде. Продюсер проекта с азербайджанской стороны - клипмейкер Наиль Наибоглу, оператор – Чингиз Гуламалиев. Dress - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова. Над образом работала стилист-визажист Сабина Иманова.

"Режиссер оригинально отразил любовь азербайджанца и грузинки из бестселлера Курбана Саида "Али и Нино", перенеся события в наши дни. Этот клип очень интересен по своей идее и содержанию, отражает душу наших народов и культуру. Мы хотели показать красоту наших стран, взаимоуважение и любовь, вечные человеческие ценности. В композиции также звучат народные азербайджанские и грузинские инструменты. Как известно, в Батуми на прибрежном бульваре есть подвижная скульптура "Али и Нино", которая является символом любви, отражающей, что это самое высшее и искреннее человеческое чувство вечно и всегда побеждает, несмотря на трудности и расстояния. И если в произведении любовь заканчивается трагически, то в нашем проекте счастливый конец", - сказала певица, которая вместе с Давидом Непаридзе предстает в образе ангелов, благословляя молодых.

После премьеры клипа Манане сразу же поступило предложение выступить с сольным концертом, что было встречено с большой душевной теплотой и радостью. Более того, вечер, по словам организаторов, прошел с огромным успехом, какого еще не было на концертной сцене The Biltmore Hotel Tbilisi. Зрители, среди которых были гости из Турции, Израиля, Ирана, Англии, Франции, ОАЭ и других стран, овациями встречали каждое выступление артистки. Сценический костюм – дизайнер Медина Ахмедова, над образом работала стилист-визажист Сабина Иманова.

"Словами очень трудно передать теплоту и потрясающую атмосферу, которой была окружена, слышала добрые слова в свой адрес, получая невероятную энергетику от зрителей. Для артиста нет большего счастья, когда испытываешь подобные чувства! Причем вела вечер на трех языках – грузинском, азербайджанском и английском. Я очень люблю сцену и публику, и всегда максимально выкладываюсь, чтобы дарить людям искренние эмоции. В жизни всегда так – что даешь, то и возвращается. Я всю свою жизнь посвятила сцене, а любовь и забота родных и близких дает неимоверную мотивацию для творческой деятельности. Выступления на сцене - это смысл всей карьеры артистов. Именно ради этих часов, а иногда даже и минут, мы самоотреченно работаем над собой многие годы. Сцена даёт какую-то энергетическую подпитку, и ты как будто перерождаешься, испытывая массу эмоций, и хочешь испытать это снова и снова - от приятного волнения до прилива сил, от процесса исполнения до гордости во время аплодисментов зрителей. Естественно, все мои успехи связаны не только с моим профессиональным подходом, но и моей командой и особенно семьей, которая всегда поддерживает меня и помогает. Это очень важно! Благодарю Всевышнего за все!" - отметила Манана.

Она также выразила признательность своему помощнику и продюсеру Ровшану Джафарову и звукорежиссеру Самиру Джафарову.

Манана Джапаридзе родилась в Тбилиси (Грузия). С пяти лет выступала солисткой детских ансамблей Toli и Chiora. Выпускница класса вокала Гимназии искусств в Тбилиси и тбилисского отделения Германской Академии современного искусства, джаза и шоу-бизнеса. В 1996 году певица завоевала гран-при Международного фестиваля молодых исполнителей Crystal Fir в Боржоми (Грузия). С 1998 года живёт и работает в Баку, лауреат многих национальных музыкальных премий, с успехом представляя страну на международных проектах. В 1999 году стала обладателем гран-при Международного фестиваля "Голос Азии" в Алматы (Казахстан) и победительницей Международного фестиваля "Славянский базар" в Витебске (Беларусь). В 2000 году завоевала гран-при Международного конкурса Golden Voice of Asia в Шанхае (Китай) и стала лауреатом Международного фестиваля Universtalent в Праге (Чехия). В 2001 году выиграла телевизионный музыкальный конкурс "Шире круг" в Москве (Россия). Выступала c сольными программами в Азербайджане, Грузии, Турции, а также в европейских странах. С 2007 года – гражданка Азербайджана, а также почетный гражданин Тбилиси. Реализовала более двадцати авторских проектов, выпустив альбомы и сняв клипы, ее хиты возглавляли радиочарты. Владеет грузинским, азербайджанским, английским и русским языками. Замужем, двое детей - мальчик и девочка.

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