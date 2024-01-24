Экспертный совет призван противостоять самоцензуре театров - откровения Тарлана Расулова

БАКУ /Trend Life/ - При министерстве культуры Азербайджана учрежден Экспертный совет для оценки содержания репертуаров театрально-зрелищных учреждений и спектаклей, подготовленных на основе госзаказа. Совет будет контролировать соответствие репертуара и спектаклей на предмет их соответствия профилю соответствующих театров, национальным и моральным ценностям, интересам граждан, общества и государства, передовому опыту в данной области и критериям качества. В совете представлены девять членов, в том числе заслуженные деятели искусств, социологи, психологи и театральные художники.

Член совета Тарлан Расулов, основатель и руководитель независимого театра dOM и руководитель творческой лаборатории экспериментального театра в Союзе театральных деятелей Азербайджана рассказал Trend Life о задачах новой структуры.

"Есть старая актерская байка об артисте, который на вопрос врача "на что жалуетесь?", ответил – "на репертуар". В этой шутке лишь доля шутки. Что наблюдает зритель, изучая, куда отправиться в театр сегодня вечером? Он встречает название одной и той же пьесы в нескольких театрах. Ясно, что сколько режиссеров, столько и спектаклей, и каждый из них отличается авторской трактовкой, но… Это диспропорция. Из-за отсутствия синхронизации между театрами, диалога, сверки репертуарных планов, мы ставим зрителя в ситуацию, когда он оказывается отрезанным от многих произведений национального и мирового театрального репертуара и, в частности, современной драматургии. Важно соблюдать баланс между классикой и современностью, экспериментами и хрестоматийными названиями", - сказал Тарлан Расулов.

По его словам, важно расширять границы зрительского восприятия, а это невозможно без социальной ответственности театра перед публикой. Проявляется она прежде всего в формировании репертуара.

"Важно мыслить не отдельными названиями, не сиюминутностью, а, как говорится, "играть вдолгую", формировать театр завтрашнего дня. Нужно видеть за деревьями (афишами), лес (картину театра в масштабе страны). Театр должен быть разным, пестрым, умным, актуальным, уважающим традиции, но не замирающим, а обновляющимся, сознающим свою миссию и сверхзадачу. Репертуар Азербайджанского театра – один из убедительных и действенных проводников национальной идеи. Это зеркало общества, отражающее вектор развития страны. Ошибка, если театры будут мыслить только категориями заполняемости зала и кассовостью. Так можно скатиться до низкопробных увеселений, или эксплуатировать классику до того состояния, когда публика будет перекормлена ею и перестанет ее воспринимать, подключаться к спектаклям умом и сердцем. Вот, чтобы все это предотвратить и наладить коммуникацию между театром и обществом, и театрами по всей стране, и был создан экспертный совет при министерстве культуры", - отметил Тарлан Расулов.

Он упомянул, что достаточно взглянуть на состав экспертного совета, в который вошли заслуженные деятели искусств, профессора Исрафил Исрафилов (председатель), Марьям Ализаде, Али Амирли, Айдын Талыбзаде, чтобы убедиться, что эти люди стремятся улучшить культурную ситуацию в стране, это люди не извне, а изнутри культурного сообщества, представители разных сфер и учреждений культуры, государственных и частных.

"Очень важно, что министерство культуры решило обратиться к действующим практикам и специалистам, с целью преобразить и улучшить театральную ситуацию в стране. Экспертный совет призван противостоять самоцензуре театров, которые внутри себя зачастую создают непреодолимые для новых авторов и текстов условия, предпочитая "скармливать" аудитории удобные для театра спектакли и пьесы. Экспертный совет стремится вернуть театру его содержательность и значимость, помочь преодолеть автономность и герметичность некоторых театральных институций, станет действенным инструментом по преодолению шаблонности в репертуарах и умах. Азербайджанский театр должен и может не только собирать зрителей в зале, он должен и может объединить страну. Сохранить и приумножить талантливое в репертуаре азербайджанского театра – вот миссия экспертного совета", - добавил Тарлан Расулов.

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