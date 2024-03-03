Из Древней Месопотамии в Азербайджан. Музыкант и полиглот Ninsoon: Моя цель дарить радость людям (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Есть талантливые люди, которые, к сожалению, не известны широкой общественности. В силу своей природной скромности, они не очень стремятся к мимолётной популярности и славе, а предпочитают жить и творить, как говорится, от души и для своих истинных поклонников в Азербайджане и за рубежом. Одной из них является талантливая певица и композитор, которая выступает под псевдонимом Ninsoon - лауреат международных эстрадных конкурсов в России, Турции и Украине, автор песен на шести языках - русском, азербайджанском, английском, греческом, хинди, французском. Она в совершенстве владеет этими языками и преподает их. Представляем читателям Trend Life материал о молодой певице и педагоге Ninsoon, которая исполняет композиции в таких жанрах как поп, джаз, блюз, восточная музыка.

"Любовь к творчеству была у меня с самого детства. Я окончила общеобразовательную школу № 164 и детскую музыкальную школу №16 имени Кевкаб Сафаралиевой по классу фортепиано, принимала участие в республиканских и международных конкурсах и фестивалях, становилась лауреатом. Более того, на протяжении десяти лет я принимала участие в Республиканском детском театральном фестивале драматического искусства "Этот сказочный мир" в составе коллектива "Дружба". Начиная с четвёртого класса, вплоть до окончания школы, я сама писала сценарии, по которым ставились спектакли-сказки на сцене Государственного театра юного зрителя. Хочу добавить, что в своих сказках я создала разные сценические образы. Неоднократно получала награды за лучший сценарий и за лучшую женскую роль. Именно в детские годы была заложена основа моей творческой деятельности, и этот опыт мне пригодился в дальнейшем. С 12-и лет также начала писать свои песни, слова и музыку, которые сама же исполняла на различных фестивалях. Меня всегда интересовало изучение языков, и по мере их освоения возник замысел сочинять композиции на языках народов мира. Параллельно я занималась с педагогом по вокалу. Семь лет назад начала профессиональную деятельность в этой сфере, и был снят первый видеоклип на мою авторскую композицию "He is special", - начала беседу Ninsoon.

Особая любовь к греческому языку, истории и музыке предопределила ее дальнейший выбор в педагогической сфере. После окончания бакалавриата и магистратуры Бакинского славянского университета по специальности "Регионоведение (Грековедение) и международные отношения", на протяжении пяти преподавала в родном вузе. Ninsoon параллельно занималась творчеством. Она и сейчас продолжает этот путь, преподает и творит, принимает участие в различных мероприятиях, в том числе, организуемых дипломатическими миссиями, снимает клипы. Также преподает иностранные языки детям и дипломатам.

"Меня всегда привлекали история древнего мира, мифы, легенды. Язык и музыка неразрывно связаны, они гармонично дополняют друг друга, дают простор для творчества. Изучая языки, я делаю сопоставительный анализ, нахожу схожие корни, грамматические конструкции, особенности лингвистики. Некоторые языки по своей структуре и построению очень похожи. В качестве примера приведу азербайджанский и хинди, русский и греческий. При изучении языка с первого урока необходимо уделять внимание правильному произношению, так как фонетика в каждом языке разная. Неправильное произношение искажает изучаемый язык и мешает его восприятию. К примеру, когда я была на стажировке в Греции, никто меня не спрашивал, из какой я страны, меня считали гречанкой благодаря чистому языку. И это необыкновенное ощущение, когда ты читаешь произведения великих авторов в оригинале и смотришь фильмы без перевода.

Одним словом, к изучаемому языку нужно подходить с любовью и уважением. Хочу добавить, что истинный педагог- это профессионал, психолог и актер. Такой подход обеспечит отличный результат в освоении языков. Знание языков позволит узнать историю, культуру, менталитет народов. Это путешествие захватывает и погружает в новый мир!" - сказала Ninsoon.

Увлечение Ninsoon музыкой не случайно, она родилась в творческой семье.

"Мама- преподаватель музыки в детской музыкальной школе. Бабушка также была педагогом музыки. Папа хорошо играет на гитаре, а дедушка был инженером-изобретателем, прекрасно пел. Видимо, генетика сыграла свою роль. Я с детства слушала разную музыку, именно в это время у меня формировался музыкальный вкус. Среди азербайджанских исполнителей эталоном для меня всегда был и есть выдающийся певец Рашид Бейбутов. На российской эстраде - это Валерий Леонтьев, среди западных артистов - Майкл Джексон, Тони Брэкстон, Кристина Агилера. Песни всех этих исполнителей мелодичны, содержательны и сегодня также не оставляют слушателя равнодушным.

Творчество очень важно для меня, так я выражаю свои чувства, эмоции и раскрываю свой внутренний мир. Моя цель- дарить людям радость! Я как автор, хотела бы, чтобы мои песни вошли в историю музыки и стали моей визитной карточкой. Мне очень приятно, когда слушатели после моих выступлений и в социальных сетях выражают признательность за те позитивные эмоции, которые они получили. Все это дает мне дополнительный стимул для дальнейшей творческой деятельности. Кстати, выбор моего сценического псевдонима "Нинсун" основан на шумерской легенде Древней Месопотамии о Нинсун. Он похож на мое имя, очень мелодичен и несет философский смысл.

Каждый человек сам выбирает свой путь. Этот путь не всегда безоблачен. Надо уметь преодолевать трудности, никогда не сдаваться и идти вперед несмотря ни на что. Поэтому желаю всем заниматься любимым делом, чтобы ощутить полноту жизни и идти только своей дорогой. А свой путь я нашла!" - заключила Ninsoon.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!