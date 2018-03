Эльнур Гусейнов и юная Фидан, включенная в "Золотую книгу", представили "Say Hallelujah" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель турецкого музыкального шоу-проекта “O səs Türkiyə” и участник "Евровидения 2008" Эльнур Гусейнов в дуэте с юной исполнительницей Фидан Гусейновой презентовали клип "Say hallelujah", сообщает Trend Life. Режиссер клипа, снятого в жанре нуар, - заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль, автор слов – член Союза писателей Азербайджана Джалал Гурбанов, музыка - Эльнур Гусейнов, хореограф - заслуженная артистка Наиля Мамедзаде.

Фидан Гусейнова – президентская стипендиантка, имя которой включено в "Золотую книгу" юных талантов Азербайджана. Она знакома по дуэту со всемирно известной певицей Ларой Фабиан: в 2014-2015 годах исполняла на концертах в Баку и Стамбуле песню "Je t'aime". В 2016 году она выступила в рамках концертной программы VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Баку с лирической композицией "Tell me why" вместе с солистами детского симфонического оркестра под руководством народного артиста Теймура Гейчаева.

Отметим, что песня была написана на азербайджанском языке Джалалом Гурбановым на музыку Хакана Эрола и называлась "Körpələrin səsi". Ранее она звучала в исполнении народного артиста Алима Гасымова и Зульфии Ханбабаевой и заслуженных артистов Фярганы Гасымовой и Аббаса Багирова. Текст был переведен на английский язык поэтессой Нигяр Гасанзаде.

Среди гостей были звезды - народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова, заслуженные артистки Тунзаля Агагаева, Севда Алекперзаде, Наргиз Джалилова, Мехрибан Зеки, Вафа Зейналова, заслуженный деятель искусств, композитор Говхар Гасанзаде, победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал, участник "Евровидения 2008" Самир Джавадзаде, телеведущие Наргиз Джалилова, Кямиля Бабаева, Ранар Мусаев, радиоведущий Кязым Субхан и другие.

Главный посыл проекта – призыв к миру и справедливости во всем мире. Презентация клипа была высоко оценена гостями.

(Автор: Вугар Иманов)

