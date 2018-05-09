Open Kids прогулялись по Баку (ФОТО)

9 мая 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная среди молодёжи украинская группа Open Kids выступила с концертом на сцене Elektra Events Hall в рамках юбилейного тура "Нам 5 лет!", а также совершила прогулку по Баку, сообщает Trend Life.

Open Kids - это уникальный коллектив, альтернативы которому нет на всем СНГ. Это яркие звезды, которые загорелись среди талантливых детей, которые светят и зажигают все новые огни среди своих друзей, поклонников и слушателей. В состав коллектива входят пять талантливых, добрых и прекрасных молодых исполнительниц - Ангелина Романовская (17 лет), Лера Дидковская (18 лет), Юлия Гамалий (15 лет), Анна Бобровская (15 лет), Анна Музафарова (16 лет), которые поют, танцуют и творят, потому что они искренне любят вдохновлять окружающих людей.

Юные исполнительницы выразили восхищение красотой Баку, древней и современной архитектурой, национальной кухней и гостеприимством азербайджанцев.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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