Актриса сериала "Отель Элеон" снимается в клипе EMINа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) снимает в Баку клип на композицию "Невероятная", сообщает Trend Life. Новостью о работе над видеоклипом, а также о съемках фильма в рамках Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018", артист поделился на своей странице в Instagram.

"Съемки клипа на новый сингл "Невероятная" при участии невероятной актрисы театра и кино Дианы Пожарской, которая станет главной героиней фильма "Жара в Баку". Съемки фильма пройдут во время музыкального фестиваля "ЖАРА", где примут участие самые известные артисты", - подписал певец совместную фотографию с Пожарской.

Ранее во время пресс-конференции в Баку EMIN рассказал отечественным журналистам о фильме.

"Это будет романтическая комедия с участием как профессиональных актеров, так и представителей российского шоу-бизнеса. Фильм - смешная летняя комедия о событиях, проходящих в рамках фестиваля. Он также имеет отдельную сюжетную линию, где будут сниматься как азербайджанские актеры, так и российские. Думаю, этот кинопроект даст нам возможность показать прекрасный город Баку и фестиваль изнутри", - рассказал ранее певец.

EMIN выразил надежду, что если все получится, то кинопроект станет ежегодным, и будет повторяться каждый год с разным сюжетом.

На своей странице в Instagram актриса Диана Пожарская, хорошо известная зрителям по телесериалу "Отель Элеон", также поделилась фотографией со съемок клипа.

"Моя дебютная роль в клипе EMINа на его новый сингл "Невероятная". И совсем скоро ждите грандиозный сюрприз под названием "Жара в Баку" в рамках музыкального фестиваля "ЖАРА"", - подписала фото актриса.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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