Больше летних эмоций AISEL на побережье Каспия Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Айсель Мамедова (AISEL) представила в социальных сетях клип на композицию «More Emotion» (Больше эмоций), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.
Автором музыки и слов является сама исполнительница, аранжировка – Гиви Усенашвили. Съемки прошли на побережье Каспийского моря Баку.
«Надеюсь, что песня придется по вкусу нашим слушателям, подарит им хорошее летнее настроение и приятные эмоции, которые останутся и по окончанию лета», - отметила AISEL.
Автор работы стал молодой фотограф и видеограф Азер Джафар. Видео на песню «More Emotion» - его первая работа в музыкальной сфере. Над имиджем работали Анар Агакишиев, Сабина Иманова и Туран Дадашева.
Айсель Мамедова - вокалист, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджан на "Евровидении 2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).
(Автор: Вугар Иманов)
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