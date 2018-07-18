Больше летних эмоций AISEL на побережье Каспия Баку (ВИДЕО, ФОТО)

18 июля 2018 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - ​​​​​​​​​​ Азербайджанская певица Айсель Мамедова (AISEL) представила в социальных сетях клип на композицию «More Emotion» (Больше эмоций), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Автором музыки и слов является сама исполнительница, аранжировка – Гиви Усенашвили. Съемки прошли на побережье Каспийского моря Баку.

«Надеюсь, что песня придется по вкусу нашим слушателям, подарит им хорошее летнее настроение и приятные эмоции, которые останутся и по окончанию лета», - отметила AISEL.

Автор работы стал молодой фотограф и видеограф Азер Джафар. Видео на песню «More Emotion» - его первая работа в музыкальной сфере. Над имиджем работали Анар Агакишиев, Сабина Иманова и Туран Дадашева.

Айсель Мамедова - вокалист, пианистка и композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей. Певица представляла Азербайджан на "Евровидении 2018" с песней "X my heart", написанной композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция).

(Автор: Вугар Иманов)

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