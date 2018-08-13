История любви Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Они вместе выходили на красную дорожку фестиваля, выступали в дуэте, кружили в танце, зажигая бакинскую публику своей энергетикой и чувствами. Таким запомнилась супружеская чета Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева на Международном музыкального фестиваля "ЖАРА 2018", сообщает Trend Life.

В рамках фестиваля прошел творческий вечер заслуженного артиста России, народного артиста Чеченской республики, певца, продюсера и телеведущего, лауреата многочисленных наград Валерия Меладазе. В этот вечер, кроме самого Меладзе, на сцену вышли Эмин Агаларов, Ани Лорак, Вера Брежнева, Диана Арбенина, Григорий Лепс, Анжелика Агурбаш, Слава, Лолита Милявская, Кэти Топурия, Александр Маршал и другие, которые исполнили песни Меладзе. Но выступление супружеской пары было самым особенным.

"Творческий вечер был очень душевный, зрители прекрасные, атмосфера великолепная, настоящий праздник для моей души. Фестиваль был проведен, как и в предыдущие годы, на самом высоком уровне, и мы с нетерпением будем ждать следующего визита в Баку", - сказал Trend Life Валерий Меладзе.

"Скажу честно, я счастливая замужняя женщина. Рядом со мной любящий меня мужчина. Он – самый лучший отец в мире. Нашей семье через многое пришлось пройти, но мы вместе и продолжаем радовать и любить друг друга", - говорит Альбина.

Напомним, первая жена Валерия - Ирина Меладзе (Малухина). Валерий и Ирина оформили брак в марте 1989 года. У них родилось три дочери Инга, Софья и Арина. В 2012 году отношения между супругами были фактически прекращены. По сообщению российских СМИ, о романе Валерия и Альбины (актриса, певица, телеведущая, бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра") стало известно в 2009 году, когда Валерий развелся с первой женой Ириной и признался, что он отец сына Альбины - Константина. В конце 90-х Альбина стала бек-вокалисткой в группе Меладзе. Она полностью приняла его условия: на работе только работа, никакого флирта с другими участниками коллектива. Валерий нарушил правило первым, влюбившись в Альбину, по его собственным словам, «до безумия». Семь лет он жил между двух семей, стараясь не допустить самого страшного – причинить боль детям. Обе женщины ждали решения Меладзе с надеждой: одна – на сохранение семьи, вторая – на то, что они все-таки будут вместе. В 2014 году Валерий и Альбина поженились, в этом же году у пары родился второй сын - Лука. Ирина оказалась достаточно мудрой, чтобы не мешать общению дочерей с их отцом, а вскоре и сама наладила свою личную жизнь.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте Баку Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Заур Мустафаев)

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