Умер актер, сыгравший в "Секретных материалах"

16 сентября 2018 09:44 (UTC+04:00)

Актер Питер Донат, исполнивший роль отца главного героя сериала "Секретные материалы" Фокса Малдера, скончался на 91-м году жизни в своем доме в Калифорнии, как передаёт РИА Новости пишет Daily Mail.

Как сообщила жена артиста Мария Донат, ее супруг умер от осложнений от диабета.

В "Секретных материалах" он появлялся в шести эпизодах. На счету Доната были роли и в других известных сериалах и фильмах. Актер снимался в таких картинах, как "Она написала убийство", "Миссия невыполнима", "Крестный отец — 2".

Сериал "Секретные материалы" выходил с 1993 по 2002 годы. В главных ролях снимались Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Сериал удостоили множеством наград, включая "Эмми" и "Золотой глобус". Также в 2016 и 2018 годах вышли десятый и одиннадцатый сезоны.

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