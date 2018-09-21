Назван новый режиссер фильма о Бонде

41-летний американский режиссер Кэри Фукунага займется съемками нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Бонд 25», передает Daily Mail со ссылкой на заявление команды «бондианы». Постановщик сериала «Настоящий детектив» и фильма «Джейн Эйр» сменит на посту режиссера Дэнни Бойла, отказавшегося от этой работы в августе 2018 года.

Продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи заявили:

Мы рады работать с Кэри. Его многосторонность и инновационный подход — это прекрасный выбор для следующего фильма о приключениях Джеймса Бонда.

25-й фильм о Бонде с Дэниэлом Крэйгом в главной роли начнут в марте 2019 года. Мировая премьера назначена на 14 февраля 2020-го. Ранее съемки фильма откладывались из-за беременности жены Крэйга, актрисы Рэйчел Вайс.

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