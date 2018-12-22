Ани Лорак представит в Баку свое шоу DIVA

22 декабря 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Украины, популярная исполнительница Ани Лорак (Каролина Куек) представит в Баку свое шоу DIVA, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт артистки.

Сольный концерт певицы состоится 2 марта 2019 года в Бакинском конгресс-центре.

DIVA - это шоу-перевоплощение, это перформанс, с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Это фантастическая история о настоящей женщине, живущей в разные времена. Женщине, которая сделала себя сама и доказала, что мечты способны сбываться.

Отметим, что Ани Лорак уже выступала в столице Азербайджана с сольными концертами, певица также является постоянной участницей Международного музыкального фестиваля "ЖАРА".

(Автор: Джани Бабаева)

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