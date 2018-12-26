Азербайджанские исполнители возглавили ТОП социальной сети "ВКонтакте" (ВИДЕО)

26 декабря 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Социальная сеть "ВКонтакте" составила рейтинг 30 самых прослушиваемых песен 2018 года. Рейтинг аудиотреков был построен на основе самых прослушиваемых пользователями социальной сети песен. В ТОП вошли аудиотреки как российских, так и зарубежных исполнителей.

Первое место в топе занял трек "Panda E" белорусского рэпера Cygo. На втором месте песня "Медуза" в исполнении MATRANG , на третьем - "Минимал" Элджея. Трек "Пустите меня на танцпол" азербайджанского дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) занял четвертое место, на пятом - трек Rockstar американца Post Malone.

В топ самых популярных альбомов попали "JANAVI" HammAli & Navai, "E.G.O" Jah Khalib (казахстанский рэпер азербайджанского происхождения Бахтияр Мамедов) и "?" XXXTentacion (единственный альбом на английском языке в десятке).

Самыми активными слушателями музыки в этой соцсети стали жители Москвы, Петербурга и Новосибирска.

Напомним, что композиции Jah Khalib "Медина" и HammAli & Navai "Пустите меня на танцпол" также вошли в ТОП самых популярных среди российских пользователей песен 2018 года по версии "Яндекс.Музыка".

(Автор: Вугар Иманов)

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