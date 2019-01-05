Миллионы просмотров и популярность в СНГ: Rauf & Faik выступят с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - 10 апреля в Баку на сцене Elektra Events Hall состоится концерт дуэта "Rauf & Faik", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

"Rauf & Faik" - братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы, завоевавшие огромную популярность в странах СНГ, видеоролики их музыкальных композиций имеют миллионные просмотры в социальных сетях.

Братья-близнецы родились в 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства. Работают братья всегда вместе, у них одинаковый диапазон - четыре с половиной октавы.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.

Телефон для справок: (051) 303-35-40

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)

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