Майкл Дуглас завоевал "Золотой глобус" за роль в сериале "Метод Коминского"

7 января 2019 06:38 (UTC+04:00)

Майкл Дуглас завоевал "Золотой глобус" за роль в комедийном сериале "Метод Коминского", 76-я церемония вручения учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда (HFPA) награды проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.

Для именитого актера это была девятая номинация на "Золотой глобус" и четвертая победа.

Награда HFPA "Золотой глобус" вручается за достижения на кино и телеэкране. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA.

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