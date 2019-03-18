Бриллиант Дадашева: Новруз байрамы – это и есть настоящий Новый год (ВИДЕО)

18 марта 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Новруз байрамы – это и есть настоящий Новый год, потому что именно в это время происходят пробуждение природы, начало возрождения и полного оживления земли, сказала в интервью Trend Life Бриллиант Дадашева.

В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников - Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

"Баку стал очень красивым городом, и особенно приятно слышать об этом от зарубежных гостей, которые восхищены нашей архитектурой, традициями, гостеприимством. Мне это очень приятно, и я горжусь родным городом! На праздник Новруз хочу пожелать всем счастья и благоденствия. Пусть всегда в наших домах горит свет, будет изобилие, радость, мир и процветание", - сказала Бриллиант Дадашева.

Более подробно здесь https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3034478.html

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В дни праздника Новруз таможня Азербайджана будет работать в усиленном режиме
Бизнес 13:21
Традиции праздника Новруз как проявление национальных духовных ценностей (ФОТО)
Культура 16 марта 19:22
Coca-Cola поздравляет население Азербайджана с Праздником Новруз (ФОТО)
Общество 14 марта 18:12
Послы прошли в Баку символический "ритуал очищения" перед Новрузом (ФОТО)
Социум 13 марта 20:56
В Джоджуг Марджанлы прошел большой концерт, посвященный празднику Новруз (ФОТО)
Социум 13 марта 13:26
От праздничных костров в Баку пострадали девять человек
Происшествия 13 марта 10:39
Лента новостей
VII Глобальный Бакинский форум является презентацией традиций мультикультурализма Азербайджана - эксперт
Политика 15:19
Азербайджан улучшит показатели в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Энергетика 15:18
В феврале страны ОПЕК+ выполнили обязательства по сокращению добычи нефти на 90%
Энергетика 15:15
В состав мониторингового комитета ОПЕК+ войдут новые страны - саудовский министр
Энергетика 15:10
"Лукойл" заинтересован в разработке еще одного нефтяного блока в Казахстане
Энергетика 15:07
Страны ОПЕК+ выйдут на 100%-ное исполнение сделки по сокращению добычи нефти - министр
Энергетика 15:02
В Азербайджане обновилась 10-манатная банкнота (ФОТО)
Финансы 14:50
Массовое заражение в Иране, сотни пострадавших
Иран 14:48
В Турции отмечают два праздника
Турция 14:47