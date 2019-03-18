Бриллиант Дадашева: Новруз байрамы – это и есть настоящий Новый год (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Новруз байрамы – это и есть настоящий Новый год, потому что именно в это время происходят пробуждение природы, начало возрождения и полного оживления земли, сказала в интервью Trend Life Бриллиант Дадашева.

В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников - Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

"Баку стал очень красивым городом, и особенно приятно слышать об этом от зарубежных гостей, которые восхищены нашей архитектурой, традициями, гостеприимством. Мне это очень приятно, и я горжусь родным городом! На праздник Новруз хочу пожелать всем счастья и благоденствия. Пусть всегда в наших домах горит свет, будет изобилие, радость, мир и процветание", - сказала Бриллиант Дадашева.

Более подробно здесь https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3034478.html

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.