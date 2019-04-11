Российские звезды – азербайджанцы Rauf & Faik зажгли вечерний Баку (ВИДЕО, ФОТО)

11 апреля 2019 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на сцене Elektra Events Hall прошел зажигательный концерт российского звездного дуэта молодых романтиков, братьев-двойняшек азербайджанцев по национальности Rauf & Faik, сообщает Trend Life.

Rauf & Faik - братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы, завоевавшие огромную популярность в странах СНГ, видеоролики их музыкальных композиций имеют миллионные просмотры в социальных сетях.

Братья-близнецы родились 7 июля 1999 году в Ижевске. Музыкой увлеклись с самого детства. Работают братья всегда вместе, у них одинаковый диапазон голоса - четыре с половиной октавы. Для того, чтобы снять первый клип, братья-близнецы из Ижевска пели в кафе и на свадьбах, и в результате клип на песню "Love Remind Yesterday" принес им успех. Он собрал большое количество просмотров в сети, получил сотни лайков и братьев начали приглашать выступать на различные площадки. В 2016 году они представили второй клип - на песню "Не нужны мне слова".

Концерт братьев Рауф и Фаик, полюбившиеся песнями "Детство", "Я люблю тебя" и другими романтическими хитами прошел под эмоции и драйв азербайджанской молодежи.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)

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