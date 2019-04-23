Как прошла съемка видеооткрытки Чингиза Мустафаева для "Евровидения 2019" (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" Чингиз Мустафаев принял участие в съемке видеооткрытки для конкурса, сообщает Trend Life. Съемка прошла в Тель-Авиве (Израиль).

В этом году, согласно концепции видеооткрыток, участники "Евровидение 2019" снимались в самых запоминающихся местах Израиля.

На официальном сайте конкурса представлены закулисные видеокадры съемочного процесса, в котором принял участие представитель Азербайджана.

Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения 2019" под номером 18 с песней "Truth" ("Правда").

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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