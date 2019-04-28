Rilaya и Jessie J провели зажигательный концерт для гостей Формулы 1 в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская звезда Rilaya и британская мировая знаменитость Jessie J провели зажигательный концерт в Baku Crystal Hall для гостей Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает Trend Life.

Концертное выступление звезд прошло в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Формулы 1. Отметим, что это был первый сольный концерт мировой звезды, британской певицы и автора песен Джесси Джей, которая исполнила свои хиты и новые композиции, среди которых «Price Tag», «Domino» и «Bang Bang», «Brave» и другие.

Напомним, что в последний день Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, 28 апреля, в Baku Crystal Hall состоится концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы, телевизионной и интернет-звезды Cardi B, а также DJ Mendoza и азербайджанской звезды AISEL.

(Автор: Вугар Иманов)

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