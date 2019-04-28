Rilaya и Jessie J провели зажигательный концерт для гостей Формулы 1 в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

28 апреля 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская звезда Rilaya и британская мировая знаменитость Jessie J провели зажигательный концерт в Baku Crystal Hall для гостей Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает Trend Life.

Концертное выступление звезд прошло в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Формулы 1. Отметим, что это был первый сольный концерт мировой звезды, британской певицы и автора песен Джесси Джей, которая исполнила свои хиты и новые композиции, среди которых «Price Tag», «Domino» и «Bang Bang», «Brave» и другие.

Напомним, что в последний день Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, 28 апреля, в Baku Crystal Hall состоится концерт всемирно известной американской хип-хоп певицы, телевизионной и интернет-звезды Cardi B, а также DJ Mendoza и азербайджанской звезды AISEL.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еще одна цепная авария на гонках F2 в Баку: трое пилотов выбыли из борьбы (ФОТО)
Общество 14:21
Программа третьего дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 11:33
Очередная авария на одном и том же месте трека на Формуле 1 (ФОТО)
Общество 27 апреля 18:26
Пение птиц и волшебная фея: Baroque в Баку (ФОТО)
Культура 26 апреля 12:00
Известные произведения в исполнении молодых дарований Азербайджана (ФОТО)
Культура 22 апреля 21:27
Болиды Гран-при Азербайджана Формулы 1 доставлены в Баку
Общество 22 апреля 15:47
Лента новостей
Мири Юсиф: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован на очень высоком уровне (ФОТО)
Общество 15:51
Представители посольства Израиля в Азербайджане встретились со спортсменами в рамках Кубка мира по художественной гимнастике
Общество 15:47
В Баку прошла церемония награждения призеров индивидуальных финалов Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 15:46
В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника
Европа 15:41
Решающий этап Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Общество 15:32
Команда России завоевала «золото» в групповых упражнениях с пятью мячами
Общество 15:27
Лучшие моменты финальных соревнований Кубка мира в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 15:19
Определились победители соревнований FIA Formula-2 в Баку (ФОТО)
Общество 14:39
Еще одна цепная авария на гонках F2 в Баку: трое пилотов выбыли из борьбы (ФОТО)
Общество 14:21