Азербайджанский дуэт HammAli & Navai в гостях у Ивана Урганта (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров), покоряющий российский шоу-бизнес, принял участие в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия), сообщает Trend Life.

Дуэт был приглашен на программу в качестве музыкальных гостей и исполнил в эфире российского телеканала свой хит "Ноты".

Представляя музыкальных гостей, ведущий шоу Иван Ургант отметил, что в гостях передачи замечательный дуэт, с песней, которая является абсолютным хитом.

Ургант также подчеркнул, что, несмотря на большой гастрольный тур, музыканты нашли время, чтобы прийти на передачу.

Дуэт HammAli & Navai был основан 29 июня 2016 года, когда была записана первая совместная песня "День в календаре". 19 апреля 2017 года состоялся релиз трека "Вместе летать", записанный совместно с Bahh Tee (Бахтияр Алиев). 9 марта 2018 года прошла премьера дебютного студийного альбома JANAV, который стал самым прослушиваемым альбомом в 2018 году по версии BOOM. 26 ноября 2018 года в свет вышел альбом "JANAVI: Аутотомия".

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.