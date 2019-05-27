Доставайте из шкафов старые джинсы-варёнки и на Дискотеку 80-90х в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Enerji Club Baku 23 июня в 20.00 пройдет Дискотека 80-90х, сообщает Trend Life.

Хиты из самых танцевальных чартов 80-90-х годов, зажигательная дискотека и яркая шоу-программа. Своими треками будут зажигать Dj Wave и DJ Dark. Специальным гостем вечера станет популярный певец, бывшийсолист группы "Кярван" Ильгар Хаял, который выступит с клубной программой и представит самые популярные хиты из своего репертуара.

Доставайте из шкафов старые джинсы варёнки, яркие футболки и скорее за билетами! Билеты можете приобрести в торговых центрах 28 Mall, Ganjlik Mall, в центрах ASAN xidmət, во всех кассах города и на сайте www.iticket.az. Телефон для справок: 0513033540.

Информационная поддержка Trend.az и Day.az

(Автор: Вугар Иманов)

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