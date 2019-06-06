Mehrim – Любовь №7 (АУДИО)

6 июня 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Семь дней недели, семь цветов радуги, семь чудес света, семь нот, седьмое небо…

Азербайджанская певица Mehrim начала работу над новым альбомом под названием "№7", в который войдут семь авторских композиций, сообщила Trend Life исполнительница.

"С 7 июня в социальных сетях будет представлена моя первая композиция из нового альбома "Özünlə apar" (Возьми меня с собой). Для большинства людей число 7 означает удачу. Но Людям числа 7 гораздо труднее, чем другим, найти счастье и стабильность в любви. Вызывающие всеобщее восхищение своей образованностью, на чувственном уровне они не располагают таким количеством поклонников, как представители других чисел: кажутся холодными и равнодушными. Они знают об этом, но не могут изменить себя. Вокруг них образуется своего рода замкнутый круг, следствием чего является все большая изоляция этих людей от остального мира".

Аранжировщик – Шахин Ахмедзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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