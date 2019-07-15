Народный артист Азербайджана стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

БАКУ /Trend Life/ - Бизнесмен и певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN) стал владельцем российской версии глянцевого издания и одноименного сайта "ОК!", cообщает Trend Life со ссылкой на ТАСС.

"Новым владельцем журнала "ОК!" стал бизнесмен Эмин Агаларов. Сделка состоялась в пятницу и будет финализирована в течение месяца. Популярное глянцевое издание, а также одноименный сайт переходят в активы медиахолдинга "Жара", - отметил директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман.

Бывший акционер Магомед Мусаев отметил, что еще на этапе приобретения журналов Forbes и "OK!" в августе 2018 года озвучил намерение продать второй журнал. Он выразил уверенность в успешном развитии проекта Агаларовым.

Как подчеркнули в пресс-службе Forbes Russia, изменения коснутся исключительно управленческой структуры журнала, при этом главным редактором останется Вадим Верник. Формат издания для читателей и условия сотрудничества для рекламодателей останутся прежними, в редакционной политике также не планируется изменений.

"Мы считаем "OK!" сформировавшимся сильным медиаактивом с большим потенциалом роста, особенно в сфере диджитал. Именно на развитии этого направления мы планируем сделать акцент в ближайшей перспективе", - процитировали Эмина Агаларова в пресс-службе.

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