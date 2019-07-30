Жаркие градусы Веры Брежневой в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Участница Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" украинская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино Вера Брежнева поделилась с Trend Life впечатлениями о фестивале.

"Градусы, музыка, вкусная еда и гостеприимство... Очень приятно и радостно вновь приехать в Баку и принять участие в грандиозном фестивале "ЖАРА". Мне очень нравятся ваши люди, гостеприимные, дружелюбные, готовые во всем помочь, всегда чувствую ваше теплое отношение ко мне. Отдельных слов восхищения заслуживает азербайджанская кухня –отличные лаваши, также мне нравится долма и пахлава. Спасибо Баку за такой великолепный праздник!", - отметила Вера Брежнева.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z – в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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