Рилая: Эти чувства вы переживете со мной (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Рилая представила в социальных сетях новый клип "Sənə baxanda" (Когда смотрю на тебя), сообщает Trend Life.

"Хорошая песня - как доброе вино, никогда не стареет, с годами обретая лишь новый вкус. Эта композиция была написана 20 лет назад, а сегодня я хочу вынести "Sənə baxanda" на суд любителей музыки в моем исполнении. Эта песня о вечном! О чувствах, неподвластных времени. Надеюсь, что эти чувства вы переживете со мной, наслаждаясь музыкой, словами и моим личным отношением к исполняемому", - сказала Trend Life Рилая.

Музыка – Исмаил Асадов, Рамин Велибеков, слова – Исмаил Асадов, аранжировка – Рамин Велибеков, режиссер – Фархад Али.

(Автор: Вугар Иманов)

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