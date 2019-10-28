Nuri&Jane. Освежающий вечер в осеннем Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева с аншлагом прошел концерт популярного исполнителя Нури Серинлендириджи, сообщает Trend Life.

Вечер был посвящен юбилею исполнителя и 15-летию творческой деятельности. Зрителям были представлены хиты исполнителя и новые композиции. На вечере Нури Серинлендириджи также выступил в дуэте со своим партнером Евгенией Широких. Дуэт Nuri & Jane хорошо известен в Москве, где с 2002 года живет и работает Нури. Как известно, Nuri & Jane сняли несколько клипов в Азербайджане, среди которых "Влюбленный" (или "Опьяненный любовью") и "Sevgi nağılı" ("Сказка о любви"), несколько раз выступали с концертами в Баку и регионах страны.

Нури Серинлендириджи (Нури Вугар Рашидоглу) родился в городе Джульфа Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Серинлендириджи – псевдоним, который означает освежающий. Яркий самобытный талант и любовь к музыке проявились у Нури с раннего детства. Получил музыкальное образование (пианист, гармонист) в Азербайджане и Турции. Начинал он свою карьеру как пианист, затем решил всерьез заняться вокалом. Выпустил несколько альбомов.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Рамин Асланов)

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