Новогоднее настроение азербайджанских звезд (ФОТО)

30 декабря 2019 21:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Новый год – это самый ожидаемый праздник, который любят и дети, и взрослые. Праздник приносит радость, множество подарков и веру, что самые заветные желания исполнятся. Trend Life предлагает посмотреть, как азербайджанские звезды готовятся к Новому году.

Певица и телеведущая Роза Зергерли решила встать между двумя новогодними елками. Наверное, в этом случаи вероятность исполнения желания удваивается.

На этой фотографии актер Кямран Агабалаев чем-то напоминает современного Санта-Клауса. Интересно, если рассказать ему стишок, можно будет получить подарок?

2020 год по восточному календарю – год Крысы. Вот и певица Самира Эфенди подготовила символичный наряд, надев свитшот с аппликацией мультяшной мышки - Минни Маус.

Тем же путем решила пойти и актриса Мехин Гумбатова, только у нее о Минни Маус напоминает ободок. Уютная пижама, кружка ароматного чая, наряженная елка – вот что нужно, чтобы создать себе новогоднее настроение.

Стилист Фуад Гаджиев за новогодним настроением отправился в Москву.

Победители "Евровидения 2011" Нигяр Джамал и Эльдар Гасымов в новогодних колпачках Санты-Клауса готовы исполнить желания своих поклонников. А фанаты мечтают в 2020 году услышать новую дуэтную песню артистов.

Прогуливаясь по Бакинскому бульвару певица Севда Яхъяева решила, что обязательно должна сфотографироваться у самой большой и красивой новогодней елки. Наверно, эта привычка у нее еще с детства.

(Автор: Джани Бабаева)

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