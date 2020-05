Азербайджанские исполнители отметили юбилей Стиви Уандера (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские исполнители Самира Раджабали и Мурад Садых отметили в соцсетях 70-летие одного из величайших исполнителей всех времен Стиви Уандера, сообщает Trend Life. 13 мая Stevie Wonder (наст. имя Стивленд Хардэуэй Моррис) исполнилось 70 лет.

Стиви Уандер - американский соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель, оказавший огромное влияние на развитие музыки XX века. Является самым известным и популярным слепым музыкантом в мире. Ослеп вскоре после рождения. 25-кратный лауреат премии Грэмми. Один из основоположников современного соула и R’n’B. Стиви - один из самых известных вокалистов в мире, его постоянно включают в списки лучших вокалистов всех времён. Стиви Уандер является музыкантом-мультиинструменталистом: обладает вокальным диапазоном в четыре октавы и невероятно сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов, ударной установкой, кларнетом, губной гармоникой.

Джазовая и эстрадная исполнительница Самира Раджабали, которая с детства является фанатом Стиви Уандера, представила композицию "All In Love Is Fair" (Все влюблены - это справедливо).

Лауреата международных фестивалей, эстрадного исполнителя Мурада Садыха называют Кавказским Стиви Уандером. Он инвалид первой группы, с детства страдает церебральным параличом, видит лишь одним глазом, перенес множество операций. Свой клип "Mən bilirdim" на одноименную песню на музыку Вагифа Герайзаде и Джабира Новруза, он также посвятил юбилею Стиви Уандера.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)