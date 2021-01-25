Исфар Сарабский выпустил первый сингл, записанный в Берлине в сотрудничестве с Warner Music Group (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский выпустил первый сингл – одноименный с альбомом "Planet" трек, который был записан в Берлине в сотрудничестве с Warner Music Group, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Любители музыки могут получить представление об этом альбоме в электронном стиле джаза, посмотрев видеоклип на заглавный трек. Исфар Сарабский умеет мастерски сочетать музыкальные эксперименты, электронные исследования с симфоническим блеском и джазовой виртуозностью. Для него жанровые границы существуют только для того, чтобы связать их друг с другом музыкальными мостами.

"Альбом называется "Планета" потому, что он обобщает мои чувства и взгляды на нашу планету. В композициях я размышляю о людях, событиях, которые повлияли на нас всех за последние несколько лет, новых ситуациях, с которыми нам приходится иметь дело, с желанием вступить в диалог с моими слушателями о них", – сказал музыкант.

Отметим, что Исфар Сарабский – первый азербайджанский музыкант, учившийся в знаменитом музыкальном колледже Беркли в Бостоне, и подписавший бизнес-контракт с Warner Music Group – третьим по величине мировым концерном и семейством студий грамзаписи, входящим в "большую тройку" компаний звукозаписи.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)