Pre-party ЖАРА Music Awards – российские звезды и самое ожидаемое музыкальное событие года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве прошла pre-party ежегодной музыкальной премии ЖАРА Music Awards, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта. Ведущими вечера выступили Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Вечеринка по случаю предстоящей премии прошла в компании самых известных звезд российского шоу-бизнеса. В мероприятии приняли участие - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, дуэт Artik & Asti, дуэт HammAli & Navai, исполнители Нюша, Bahh Tee, Брендон Стоун, Жасмин, Анита Цой и многие другие.

Премия ЖАРА Music Awards состоится 4 апреля, и это однозначно, самое ожидаемое музыкальное событие года. Зрителей ждут уникальная высокотехнологичная сцена, которую построят в Crocus City Hall впервые, свежие концертные номера от артистов, неожиданные премьеры и море сюрпризов.

(Автор: Джани Бабаева )