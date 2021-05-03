Лама и Крокодил - известные азербайджанцы в популярном российском шоу "МАСКА"

Звёздный мир 3 мая 2021 00:56 (UTC+04:00)
Лама и Крокодил - известные азербайджанцы в популярном российском шоу "МАСКА"

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ прошел финал популярного шоу "Маска", сообщает Trend Life.

Победителем второго сезона стал популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли), который выступал в костюме Крокодила.

А под маской Ламы скрывался народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов. Он занял второе место во втором сезоне шоу.

Юсиф Эйвазов признался, что участие в шоу "Маска" было его большой мечтой."Когда мне позвонили и предложили участвовать, я сразу сказал "Да!"", - отметил он.

Народный артист Азербайджана подчеркнул, что у Ламы появилась своя аудитория, и впредь он продолжит радовать поклонников.

"Маска" - музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата Masked Singer. На сцене проекта разные российские знаменитости (певцы, актёры, юмористы, спортсмены и другие) выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы.

(Автор: Джани Бабаева)

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