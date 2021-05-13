Эйюб Ягубов создал оркестр BigBand - "бакылы гагашлар" в кепках-"аэродромах" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, руководитель SoundPro Media Group Эйюб Ягубов создал оркестр BigBand, сообщает Trend Life.

"В состав коллектива вошли профессиональные музыканты страны. Наша цель – представление аудитории качественной и разнообразной музыки, следование мировым музыкальным тенденциям и исполнение ретро-композиций с учетом вкусов меломанов", - сказал художественный руководитель BigBand, солист Азербайджанского государственного телевидения Фуад Мусаев.

Примечательно, что музыканты предстают в образах "бакылы гагашлар" в кепках-"аэродромах". Так в свое время называли широкие круглые кепки. Раньше в Баку почти на каждом шагу можно было встретить мастерские по пошиву таких кепок. В 70-е годы прошлого века они были особенно популярны среди жителей старых кварталов Баку.

(Автор: Вугар Иманов)