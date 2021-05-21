Победитель шоу "Маска" Джахид Гусейнли в гостях на "Квартирнике НТВ у Маргулиса" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В эту субботу, 22 мая в 00:00 (время московское) , гостем нового выпуска "Квартирника НТВ у Маргулиса" станет исполнитель азербайджанского происхождения, автор песен и победитель второго сезона шоу «Маска» Джахид Гусейнли, более известный под творческим псевдонимом JONY. В шоу он выступал в костюме Крокодила, сообщает Trend Life.

"Молодой и ранний, хорошо поющий живьём, что, наверное, сейчас довольно редко у звёзд, появившихся из интернета. Вменяемый и тактичный, и что удивительно для меня, неплохо знающий нашу рок-н-рольную жизнь и песенки эпохи возрождения нашего рока! Долгой жизни в музыке, мой юный друг!" – отметил Евгений Маргулис.

JONY исполнит свои хиты, а также расскажет о себе и своей семье, творчестве, интересные истории из детства и музыкальной школы.

Jony (Джахид Афраил оглу Гусейнли) родился 29 февраля 1996 года в Баку, его семья родом из Лерикского района Азербайджана. В возрасте 4 лет переехал с семьёй в Москву. Учился в гимназии №1925 в Новокосино, выпускник факультета международного бизнеса Государственного университета управления. Еще в школьные годы поражал своими вокальными данными, пел в детском хоре, также занимался кикбоксингом. Будущий музыкант очень любил мультфильм "Джони Браво", за что мама в шутку называла его Джони. Также его стали называть Jony друзья в школе. После окончания магистратуры решил стать профессиональным музыкальным исполнителем. Тогда ему было 22 года, прошло всего три года и он стал настоявшей звездой! Исполнял дуэты с Elman, HammAli & Navai, Andro, Emin, Мотом и Полиной Гагариной, его сольные композиции возглавляли чарты, становился лауреатом в различных номинациях – Жара Music Awards 2020, Жара Music Awards 2021, OK! Awards, Новое Радио Awards, Жара Music Awards 2021.

(Автор: Вугар Иманов)