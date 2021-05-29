Азербайджанцы России представили клип на турецком языке – с флагами Азербайджана, Турции и России (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный в России исполнитель азербайджанского происхождения, руководитель Atlantic Records Russia (российское подразделение легендарной американской звукозаписывающей компании Atlantic Records, входящей в Warner Music Group) Bahh Tee (Бахтияр Алиев) и молодая исполнительница Turken представили новый клип на турецком языке "Sabaha Kadar" (До завтра), сообщает Trend Life.

Интересно, что это их девятый совместный трек. В новом клипе дуэт представляет зажигательную композицию, сопровождающуюся видами побережья, гор, пустыни и даже самолета. Один из примечательных моментов - гонки автомобилей с флагами Азербайджана, Турции и России. Съемки прошли в Дагестане – Дербенте и Махачкале.

Turken (Туркен Салманова) родилась в Норильске в 1996 году, по национальности – азербайджанка. Выпускница хорового дирижерского отделения музыкального колледжа Норильска, кафедры музыкально-театрального искусства Московской академии хорового искусства имени В.С.Попова, лауреат региональных и международных вокальных конкурсов.

Очень любит творчество молодых российских звезд - Jony (Джахид Гусейнли, Азербайджан) и Gafur (Абдулгафур Исаханов, Узбекистан), и часто делает каверы на их композиции. Своим кумиром называет певицу Кристину Агилеру. В современной музыке Азербайджана выделяет творчество известной джазовой исполнительницы Азизы Мустафазаде. Очень любит литературу и иногда делится со своими фолловерами мыслями о том или ином произведении.

Кстати, исполнять кавер-версии на популярные треки исполнительница начала, став студенткой академии, и выкладывала их в социальной сети Instagram, где ее и заметил Bahh Tee (Бахтияр Алиев), пригласив к сотрудничеству. Turken вошла в ряды участников лейбла Zhara Music, основателем и главным продюсером которого был Bahh Tee. Их первым совместным треком стала композиция "Люби меня", которая вышла в марте 2020 года.

(Автор: Вугар Иманов)