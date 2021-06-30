Новый клип Тунзали Агаевой "Yol Açıqdır" в цифровой графике "взорвал" соцсети (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый клип народной артистки Азербайджана, певицы и композитора Тунзали Агаевой в компьютерной (цифровой) графике "Yol Açıqdır" (Дорога открыта), который вчера был представлен в соцсетях, вызвал большой интерес пользователей и массу восхищенных комментариев, сообщает Trend Life.

Компьютерная графика - область деятельности, в которой компьютеры, наряду со специальным программным обеспечением, используются в качестве инструмента как для создания (синтеза) и редактирования изображений, так и для оцифровки визуальной информации, полученной из реального мира, с целью дальнейшей её обработки и хранения.

"Мы вместе с творческим коллективом показали, что у нас можно снимать клипы, отвечающие самым современным требованиям, с привлечением исключительно отечественных графических дизайнеров, программистов, художников и т.д. У нас много талантливых людей, работающих в сфере цифровых технологий и других областях, профессиональных режиссеров, клипмейкеров, операторов, монтажеров и т.д. Надо просто ценить свои таланты и создавать условия для их плодотворной деятельности", - сказала Тунзаля Агаева.

Над клипом работали: музыка – Тунзаля Агаева, слова – Фариз Зейналов, аранжировка – Эмин Каримов, режиссер – Джалал Кенгерли, оператор – Гасан Асланов, костюмы – Дом моды Гюльнары Халиловой, DABZ, hair/makeup – Сабина Иманова, Beauty Academy by Anar Agakishiyev, хореография – Эмин Усейнов (Balet Nero), дизайнер по свету – Видади Гусейнов, графический дизайнер – Захид Гусейнов, художник по свету – Рашад Багиров, продюсер - Ялчин Джаббаров и другие, при поддержке SS Production. Специальная благодарность Автомобильной федерации Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)