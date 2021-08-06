Bahh Tee анонсировал выход нового альбома

БАКУ /Trend Life/ - В России известный исполнитель азербайджанского происхождения, руководитель Atlantic Records Russia (российское подразделение легендарной американской звукозаписывающей компании Atlantic Records, входящей в Warner Music Group) Bahh Tee (Бахтияр Алиев) анонсировал выход нового альбома, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram исполнитель рассказал, что готовится к выпуску нового альбома. Его выход в свет намечен на 5 октября.

Bahh Tee также отметил, что планирует записать несколько дуэтов, и поинтересовался у поклонников, с кем из артистов им было бы интересно услышать дуэтные композиции.

Бахтияр Алиев родился 5 октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджебеди. Уже в 9 лет он стал сочинять первые стихи сначала на азербайджанском и турецком языках, а потом - на русском. Детство Бахтияра прошло в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья окончательно не обосновалась в Москве. В 15 лет Бахтияр Алиев окончил школу экстерном. В конце 2005 года он вместе со своим другом создал группу ТЕЕшина. В 2006 году музыкант поступил в МосУ МВД России на факультет подготовки экспертов-криминалистов. А с осени 2006 года он уже занялся сольным творчеством под псевдонимом Bahh Tee, сумев завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной лирике.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)