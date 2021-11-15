Эд Ширан получил награду MTV Europe Music Awards 2021 за лучшую песню
Британский исполнитель и композитор Эд Ширан стал победителем MTV Europe Music Awards 2021 в номинации «Лучшая песня». Об этом сообщается на странице премии в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Ширан получил награду за трек Bad Habbits. Он обошел певца Джастин Бибер с песней Peaches, исполнительниц Doja Cat (Kiss Me More) и Оливию Родриго (Drivers License), репера Lil Nas X (Montero), а также Kid Laroi, исполнившего совместно с Бибером композицию Stay.
Кроме того, автора Bad Habbits назвали на MTV EMA исполнителем года.
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