Эд Ширан получил награду MTV Europe Music Awards 2021 за лучшую песню

Британский исполнитель и композитор Эд Ширан стал победителем MTV Europe Music Awards 2021 в номинации «Лучшая песня». Об этом сообщается на странице премии в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ширан получил награду за трек Bad Habbits. Он обошел певца Джастин Бибер с песней Peaches, исполнительниц Doja Cat (Kiss Me More) и Оливию Родриго (Drivers License), репера Lil Nas X (Montero), а также Kid Laroi, исполнившего совместно с Бибером композицию Stay.

Кроме того, автора Bad Habbits назвали на MTV EMA исполнителем года.